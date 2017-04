EĞİTİM-SEN VALİ KOÇAK’A ÇAĞRIDA BULUNDU

Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir ve Yönetim Kurulu üyeleri bir basın toplantısı düzenleyerek; Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak’a çağrıda bulundular.

“KESK ve Eğitim Sen ile ilgili olumsuz tutumunuzdan ve çifte standartlı uygulamalarınızdan vazgeçiniz.” diyen Eğitim-Sen üyeleri, ayrıca referandumda neden hayır diyeceklerini de açıkladılar.

Şube binasında düzenlenen toplantıda konuşan Eğitim Sen Aydın Şube Başkanı Kadir Özdemir; “ Eğitim Sen savunduğu değerlerinden ve ilkelerinden asla vazgeçmemiştir ve vazgeçmeyecektir.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan tüm darbelerin hedefinde yani faşizmin hedefinde ‘Aydınlığa ve Özgür Düşünceye’ olan düşmanlıklar vardır. Eleştirel ve sorgulayıcı düşüncenin toplumda yayılmasında ‘sonlarını’ görürler. Ömürlerinin uzunluğu için karanlığı büyütmeye çalışırlar. Çünkü faşizm; bilime, sanata, özgürlüklere ve kültüre düşmandır.

‘Türkiye’de fazla kan akmasın, çocuklarımız, insanlarımız ölmezsin, sorunlar barışçıl ve demokratik yollardan çözülsün’ diyen kim varsa AKP bunları cezalandırmış ve cezalandırmaya devam etmektedir.

Hukuksuz, tüm temel haklar ve uluslararası sözleşmeler ayaklar altına alınarak, türlü türlü iftiralarda bulunularak ve kumpaslar kurularak kamuda çalışan yüz binlerce insanı görevlerinden attılar.

Eğitim Sen olarak; buradan hükümete ve yereldeki temsilcilerine seslenmek istiyoruz. Attığınız çamur Eğitim Sen’e ve dolayısıyla bizlerin üstüne asla ve asla yapışmaz, bizleri kirletemez. Çünkü bizler onuruyla yaşayan ve mücadele eden insanlarız. Bu konuda çocuklarımıza verilmiş sözümüz var.

Ama bizlere bu haksız, hukuksuz dayatmalarda bulunanlara da söyleyecek çok sözümüz var. Daha düne kadar aynı hedef ulaşmak için farklı yollardan yürüyenlerin yolu bakıyoruz ki 17-25 Aralıkla 2013’te ayrılmış göründü. Ancak bu birlikte yürüyüşün Türkiye toplumuna yaşattıkları 15 Temmuz darbe girişiminin hesabını bu topluma vermek zorundalar. Bu hesap birilerinin 17-25 Aralık 2013’ü Milat olarak kabul edip hesabı kapatma girişimini kabul etmiyoruz. Buna HAYIR diyoruz. Bu hesap, hukuk önünde ve yargılamalar bittikten sonra ancak kapanabilir diyoruz.

Faşizmin önünde düğme iliklemeyen, her ne pahasına olursa olsun Barış’ta ısrar eden, özgür düşüncenin, bilimsel, laik eğitimin, anadilde eğitimin mücadelesini veren, sendikal örgütleme hakkına sahip çıkan, bireysel menfaatler peşinde koşmayan bizlerin mücadelesi iktidarın korkulu rüyası olmuştur. Bizler, her birimiz Eğitim Sen’in güneşiyiz. Eğitim Sen’in güneşinin karanlığı her zaman aydınlatma gücü vardır.” dedi.

“İŞİMİZE GÖZ KOYANLARA HAYIR DİYORUZ”