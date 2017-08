Doğa Koleji Genel Müdürü Lüle: “Dünyaya yön verenlerin içerisinde Türkiye’de olmalı”

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Bilim ve teknolojide dünyaya yön verenlerin içerisinde Türkiye’de olmalı” dedi.

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Doğa Koleji Çorum Kampüsü’nü ziyaret etti. Çorum Doğa Koleji Kurucusu Haydar Etli, Doğa Koleji Genel Merkez Medya ve Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, Medya ve Yayın Koordinatörü Banu E. Yeşilova, Kurumsal Gelişim Bölge Müdürü Kerem Özdemir ve Çorum Doğa Koleji kampüs müdürleri ile bir araya gelen Lüle, 2016-2017 eğitim dönemini değerlendirerek yeni dönemin vizyonunu da kamuoyuyla paylaştı. Doğa Koleji’nin yeni nesil eğitim felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştirmeye önem verdiklerini dile getiren Lüle, bu çabalarının karşılığını da her yıl TEOG, YGS/LYS gibi sınavlarda ülke çapında başarılar kazanarak aldıklarını belirtti.

Eğitim kalitesinde başarı grafiğini her zaman daha da yukarı taşımayı temel misyon olarak belirlediklerini dile getiren Lüle, “Eğitimin yanı sıra, sanat, spor ve sosyal alanlardaki başarılarımızla da öne çıkıyoruz. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ediyor. Doğa Koleji, ortaokulda öğrenci merkezli SOES, lisede t-MBA gibi özgün ve modern eğitim modelleri, dünya standartlarındaki eğitim teknolojileri, akademik ve sportif başarıları, konsept okulları, uluslararası vizyonuyla Türk eğitim sistemine pek çok ilki getirmeye devam ediyor. Her biri alanında deneyimli, başarısını kanıtlamış isimlerden oluşan ekibimizle önümüzdeki 3 yılın hedeflerini belirleyerek yol haritamızı oluşturmuş durumdayız. Bundan sonraki hedeflerimiz; Akademik başarılarımızı ve yabancı dil eğitimindeki başarımızı daha da ön plana çıkartmak” dedi.

Klasik ezberci eğitim kalıplarını yıkarak eğitime getirdiği yenilikçi yaklaşımla tanındıklarını kaydeden Lüle, geçen yıl yaşanan değişimden sonra eğitimde dünyanın nereye gittiğini dikkate alarak yeni bir program hazırladıklarını, bu program içinde yabancı dilin önemli olduğunu vurguladı.

Yabancı dil ve teknolojinin eğitimdeki önemine değinerek yerel ve milli değerleri de çocuklara iyi öğreterek dünyayı yönetenlere entegre olunabileceğini anlatan Lüle, “Dünyada eğitim ve teknolojinin ABD ile Avrupa’da iyi olduğu gibi bir genel kanı vardır. Ancak bu tamamen doğru değildir. Aslında teknolojiyi üreten genç beyinleri bir araya getiren üretim merkezleri vardır. Harvard, Cambridge bunların başında gelir. Buraların öğrencileri ve öğretmenleri genellikle bu ülkelerden değildir. Dünyayı teknik olarak yönetenlerin içinde bizim insanımızın da olması istiyoruz. Üretim malzemelerine sahip olmanın ilk koşulu ise İngilizce’den geçiyor. Dünyayı yönetenlerin içinde Türkiye’de olmalı. Bu nedenle dünyaya entegre olmak için İngilizce şart” şeklinde konuştu.

Doğa Koleji olarak her sene yurtdışına birçok öğrenci gönderdiklerini ancak hedeflerinin bu yönetim merkezlerine öğrenci yollamak olduğunu belirten Lüle, bu sene de dünyanın sayılı ve önde gelen üniversitelerine yaklaşık 200 öğrencileri gönderdiklerini ve bu okulların dünyayı teknik olarak yönetenlerin yetiştirildiği marka değeri olan okullar olduğunu ifade etti.

Doğa Koleji’nde yabancı dil ders saatlerinin diğer eğitim kurumlarına göre oldukça fazla olduğunu belirten Lüle, kitapların kurum içerisinde hazırlandığını ve her yıl güncellediğini söyledi.

Yabancı dili çok iyi bir eğitim müfredatı dünya ile entegre gençler yetiştirdiklerini anlatan Lüle, bunu yaparken eğitim siteminde milli değerleri unutmadan geleneklere sahip çıkarak, yeniliği yakalamayı başardıklarını vurguladı.

Kodlama ve robotik derslerini de bu amaçla verdiklerini anlatan Lüle, Milli Eğitim müfredatına uyarak Doğa’ya özgü t-MBA modeli ile de geleceğin liderlerini erken yaşta yetiştirdiklerini sözlerine ekledi. (İHA)