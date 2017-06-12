Doğa Koleji Genel Müdürü Lüle, Aydın’daki müdürleri ile bir araya geldi

Geçen yıl Metal Yapı firması tarafından satın alınan Doğa Kolejlerinin Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Aydın’daki okulların müdürleri ile bir araya gelip basın açıklaması yaptı. Geleceğe yön verecek, sorgulayan ve araştırmacı yeni bir nesil yetiştirmek istediklerini belirten Lüle, Doğa Kolejleri olarak, ülke genelinde 105 kampüste 8 bin öğretmen, 11 bin çalışan ile yaklaşık 70 bin öğrenciye hizmet verdiklerini söyledi. Aydın’da düzenledikleri toplantıda kurumun artık yeni bir anlayış ve konsept ile hizmetlerine devam edeceğini belirten Lüle, “Doğa Koleji’nin lider konumunu hem koruyacak hem de daha üst noktalara taşıyacağız. Eğitimin yanı sıra, sanat, spor ve sosyal alanlardaki başarılarımızla da öne çıkıyoruz. Öğrencilerimiz her yıl ulusal ve uluslararası alanda önemli başarılar elde ediyor.Kurum olarak klasik ezberci eğitim kalıplarını yıkarak eğitime getirdiği yenilikçi yaklaşımla hedeflerimize ilerliyoruz. Bizler, ‘yeni nesil eğitim’ felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştirmeye önem veriyoruz. Bundan sonraki hedeflerimiz; Akademik başarılarımızı ve yabancı dil eğitimindeki başarımızı daha da ön plana çıkartmak” dedi.