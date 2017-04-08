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08 Nisan 2017
Eğitim, Teknoloji

CÜ’den Uluslararası Bilimsel Çalışma

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliğinde yapılan bilimsel çalışma, Physica Status Solidi A-Applications and Materials Science isimli uluslararası derginin Nisan sayısında kapak olarak yayımlandı.
Mühendislik Fakültesi Nanoteknoloji Mühendisliğinde Prof. Dr. Sezai Elagöz, Arş. Gör. Dr. İlkay Demir ve uluslararası saygınlığı olan Prof. Dr. Manijeh Razeghi’nin dahil olduğu grubun literatürde ilk olarak yapılan nano-desenli silikon alttaş üzerine MOCVD epitaksiyel kristal büyütme tekniği ile yüksek kaliteli Alüminyum Nitrat (AlN) büyütülmesi ve ultraviyole bölgede çalışan cihaz uygulamasını içeren çalışması, SCI kapsamındaki Physica Status Solidi A- Applications and Materials Science isimli uluslararası derginin Nisan sayısında yayımlandı.
Çalışma hakkında bilgi veren ve bilimsel çalışmayı yakından takip eden Mühendislik Fakültesi Nano-Teknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Elagöz, “Mikro patent silikon üzerine alüminyum nitrat büyüme çalışmasına başlamıştık. Doktora çalışmasını yürüten öğrencim İlkay Demir almış olduğu TUBİTAK desteği ile Amerika’da konusunda dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Manijeh Razeghi’nin Northwestern Üniversitesindeki laboratuvarında bir yıl çalışma yapmaya hak kazandı. Bu yıl orada yaptığı çalışmalar içerisinde güzel bir çalışma çıkarttık. Çıkarttığımız çalışma ise uluslararası saygın bir bilimsel dergi olan Physica Status Solidi dergisinde kapak olma hakkını kazandı” dedi.
Çalışmayı titizlikle yürüten Nanoteknoloji Mühendisliği Arş. Gör. Dr. İlkay Demir ise, “İlk olarak yapılan nano-desenli silikon alttaş üzerine MOCVD epitaksiyel kristal büyütme tekniği ile yüksek kaliteli Alüminyum Nitrat’ın büyütülmesi ve ultraviyole bölgede çalışan cihaz uygulamasını içeren çalışmayı yaptık. Ayrıca bu çalışma geçen yıl Avrupa Malzeme Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan sunumda birincilik ödülü aldı” diye konuştu.
Demir, “Uluslararası dergide yayımlanan bu çalışmamız Cumhuriyet Üniversitesi ve Northwestern Üniversitesi işbirliği ile yapılmıştır. Çalışma bilimsel komite tarafından değerlendirilerek ön kapak (cover picture) olmaya hak kazanmıştır” ifadelerini kullandı. (İHA)

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