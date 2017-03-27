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27 Mart 2017
EÄŸitim

Ã‡ANDIROÄžLU, OKUL MÃœDÃœRLERÄ° Ä°LE BÄ°RARAYA GELDÄ°

Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Bilal YÄ±lmaz Ã‡andÄ±roÄŸlu, Nazilli AsÄ±mÄ±n Nesli Anadolu Ä°mam Hatip Lisesiâ€™nde Okul MÃ¼dÃ¼rleri Ä°le bir araya geldi.
Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TeftiÅŸ Kurulu BaÅŸkanÄ± Oktay Deniz, Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±larÄ± Ahmet Tansel SaraykÃ¶ylÃ¼ ve Ä°brahim Ataman, Nazilli, KÃ¶ÅŸk, Kuyucak, Sultanhisar, Yenipazar, Karacasu, Buharkent ve BozdoÄŸan Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rleri ile birlikte bu ilÃ§elerde gÃ¶rev yapan her derece ve tÃ¼rdeki yaklaÅŸÄ±k 350 okul mÃ¼dÃ¼rleri ile bir araya gelen Ã‡andÄ±roÄŸlu;Â Okul yÃ¶neticiliÄŸinin sadece idari iÅŸ ve iÅŸlemlerden oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±, temelinde insana ve Ã§ocuklara verilen hizmet olduÄŸunu vurguladÄ±.
Ã‡andÄ±roÄŸlu, eÄŸitimin duygusal bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸunu ve eÄŸitim ile bÃ¼tÃ¼nleÅŸen Ã¶ÄŸretimin Ã§ocuklarÄ±n ruhlarÄ±nda derin izler bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± ve gelecek nesillerin ÅŸekillendirilmesinde rol alan Ã¶ÄŸretmen ve idarecilerin bu bilinÃ§le hareket etmeleri gerektiÄŸini sÃ¶yledi. Ã–zellikle yatÄ±lÄ± okullardaki Ã¶ÄŸrencilerle yakÄ±ndan ilgilenilmesi gerektiÄŸi ve veli ziyaretlerinin aksatÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸi Ã¼zerinde duran Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã‡andÄ±roÄŸlu; okul-veli ve Ã¶ÄŸretmen iÅŸbirliÄŸinin bu sÃ¼reÃ§teki en Ã¶nemli Ã¼Ã§ unsur olduÄŸunu belirtti.
EÄŸitimin sadece mÃ¼fredattan ibaret olmayan duygusal boyutunu da gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak Ã¶ÄŸrenci merkezli ve sevgi dolu yaklaÅŸÄ±mlarÄ±n tÃ¼m kurum personelince benimsenmesi gerektiÄŸini vurgulayan Ã‡andÄ±roÄŸlu; “GeleceÄŸimizi emanet edeceÄŸimiz Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n eÄŸitim alacaÄŸÄ± kurumlarÄ±n noksansÄ±z ve tam teÅŸekkÃ¼llÃ¼ bir ÅŸekilde hizmete sunulmasÄ± okul yÃ¶neticilerimizin sorumluluÄŸunda olacaktÄ±r.” dedi.
Okul Ã¶ÄŸrencilerini sÄ±nÄ±flarÄ±nda ziyaret eden Ã‡andÄ±roÄŸlu, Ã¶ÄŸrencilerle yakÄ±ndan ilgilenerek sohbet etti.
(HABER MERKEZÄ°)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Atabay temel atma tÃ¶renine katÄ±ldÄ±

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