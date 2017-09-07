Bir öğrencinin kıyafet ve kırtasiye masrafı 600 lira

Okulların açılmasına sayılı günler kala ailelerde alışveriş telaşı yaşanıyor. Bir öğrencinin kıyafet ve kırtasiye masrafı ise ortalama 600 lira tutuyor.

2017-2018 öğretim yılının 18 Eylül 2017 Pazartesi günü açılacak olması sebebiyle çocuklarına okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi alacak aileler alışveriş yapmaya başladı. Çocukları okula yeni başlayacak ailelerin alışveriş heyecanı gözlerden kaçmadı. Öğrencilerin okul kıyafet masrafları 200 lirayı bulurken kırtasiye masrafları ise sınıfına göre 250 ile 400 lira arasında değişiyor. Okul kitapları devlet tarafından ücretsiz olarak dağıtılırken, anne ve babalar öğretmenlerin önerdiği yardımcı kitapları para verip alacak.

Okul kıyafeti satan mağazalar ve kırtasiyeciler alışveriş yapmaya gelen öğrenci ve velileriyle doldu. Okulların açılmasına sayılı günler kala alışverişi tamamlamak için çaba gösteren veliler ise “Okulların açılmasına sayılı günler kaldı bizde çocuklarımızla okul kıyafeti ve kırtasiye malzemesi almak için alışverişe çıktık. Okul kıyafetleri 100 lirayı bulurken, çocukların değiştirebilmeleri için bir kaç takım alıyoruz. Bu da 200 lirayı buluyor. Kırtasiye malzemeleri ise 250 ile 400 lira arasında değişiyor. İlk okul öğrencilerinin kırtasiye malzemeleri 400 lirayı bulurken orta okul öğrencilerinin ki ise 250 lira tutuyor” dedi. (İHA)