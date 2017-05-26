Başak Koleji’nden ‘Gelenekselden Evrensele B-brass’ konseri

Aydın Özel Başak Koleji B-brass Nefesli Çalgı Grubunun verdiği ‘Gelenekselden Evrensele B-brass’ temalı konser büyük beğeni topladı.

Aydın Özel Başak Koleji B-brass Nefesli Çalgı Grubu, bu sene de muhteşem bir gece yaşattı. Yeterli sayının çoğalmasıyla kadrosuna güç katan B-brass grubu, coşku dolu performanslarıyla kulaklarda yankı uyandırdı. Gösteri, geniş repertuarla her yaşa hitap etti. “Gelenekselden Evrensele” sloganı ile Türk ve Dünya klasiklerini bir araya getiren Başak Koleji geniş melodi yelpazesi, konuklarına unutulmaz bir gece yaşattı.

“Bir nefes ve melodiler” şarkısı ile damga vurulan gecede okul müdürü Nail Ergun, “Bir dil bir insan, bence bir enstrüman bir insan” cümlesiyle sözlerine başlayarak öğrencileri tebrik etti. Gece, 10. Yıl Marşı’na tüm konukların ayakta eşlik etmesiyle son buldu. (İHA)