Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Haziran 2017
EÄŸitim

BaÅŸak Koleji piknikle eÄŸlendi

AydÄ±n BaÅŸak Koleji Ailesi geleneksel yÄ±l sonu pikniÄŸinde doyasÄ±ya eÄŸlendi.
BaÅŸak Koleji MezunlarÄ± ve BaÅŸak Ailesi iÃ§in her yÄ±l dÃ¼zenlenen ve gelenekselleÅŸen yÄ±l sonu pikniÄŸinde stantlar, ikramlar ve konserler eÅŸliÄŸinde mezunlar ve devam edenler olarak tÃ¼m BaÅŸak Ailesi gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendiler.
BaÅŸak Pop Korosu, Grup Mors ve Legend Band gruplarÄ±nÄ±n ardarda sahne aldÄ±ÄŸÄ± gecede bu keyifli organizasyon ile bir araya gelen BaÅŸak Koleji mezunlarÄ± birlikte olmanÄ±n keyfini sohbetler eÅŸliÄŸinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.

 

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KÃ¶y okulunda ipek bÃ¶ceÄŸi Ã¼retimi
Share

BENZER HABERLER

TÃœRK BAYRAKLARI Ä°LE TERÃ–RE TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°LER

TÃœRK BAYRAKLARI Ä°LE TERÃ–RE TEPKÄ° GÃ–STERDÄ°LER

“ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N KANI YERDE KALMAYACAKTIR”

“ÅžEHÄ°T VE GAZÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ°N KANI YERDE KALMAYACAKTIR”

BingÃ¶l’de ÅŸehit olan AydÄ±nlÄ± asker memleketine uÄŸurlandÄ±

BingÃ¶l’de ÅŸehit olan AydÄ±nlÄ± asker memleketine uÄŸurlandÄ±

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

SÃ–YLEVCÄ°’NÄ°N ACI GÃœNÃœ

EÄžÄ°TÄ°M-Ä°Åž AYDIN ÅžUBESÄ° GÃ–REV DAÄžILIMINI YAPTI

EÄžÄ°TÄ°M-Ä°Åž AYDIN ÅžUBESÄ° GÃ–REV DAÄžILIMINI YAPTI

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

GENÃ‡ KANATLAR, TÃœRK HAVA KURUMU’NA DESTEK BEKLÄ°YOR

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

FÄ±rtÄ±na OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Pazartesi 06/12 50%
FÄ±rtÄ±na OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 16Â°C.
FÄ±rtÄ±na OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Pazartesi 06/12 50%
FÄ±rtÄ±na OlasÄ±lÄ±ÄŸÄ±
Yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸlÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 16Â°C. RÃ¼zgÃ¢r GGD ve deÄŸiÅŸken. YaÄŸmur ihtimali %50.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5184

  • Euro

    3,9427

  • BIST

    99.442

  • AltÄ±n

    143,3664

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE