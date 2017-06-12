BaÅŸak Koleji piknikle eÄŸlendi

AydÄ±n BaÅŸak Koleji Ailesi geleneksel yÄ±l sonu pikniÄŸinde doyasÄ±ya eÄŸlendi.

BaÅŸak Koleji MezunlarÄ± ve BaÅŸak Ailesi iÃ§in her yÄ±l dÃ¼zenlenen ve gelenekselleÅŸen yÄ±l sonu pikniÄŸinde stantlar, ikramlar ve konserler eÅŸliÄŸinde mezunlar ve devam edenler olarak tÃ¼m BaÅŸak Ailesi gÃ¶nÃ¼llerince eÄŸlendiler.

BaÅŸak Pop Korosu, Grup Mors ve Legend Band gruplarÄ±nÄ±n ardarda sahne aldÄ±ÄŸÄ± gecede bu keyifli organizasyon ile bir araya gelen BaÅŸak Koleji mezunlarÄ± birlikte olmanÄ±n keyfini sohbetler eÅŸliÄŸinde sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ler.