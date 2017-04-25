Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
25 Nisan 2017
Eğitim, Kültür Sanat

BAŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN RESİM SERGİSİ

Özel Başak Koleji “Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi” düzenledi.
Özel Başak Koleji Görsel Sanatlar Bölümü öğretmeni Özgürcan Artan önderliğinde ilkokul birinci kademe (1.2.3.4. sınıf) öğrencilerinin 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılı döneminde yaptıkları çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşan “Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi” Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açıldı.
Düzenlenen serginin açılışına; Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, Resim Öğretmeni Özgürcan Artan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.
Kolaj, baskı, tual üzerine akrilik gibi tekniklerin kullanıldığı sergideki 300’den fazla çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Resim Öğretmeni Özgürcan Artan; “Birinci kademe sergisi açtık. Bu sene ilk olan bir sergi. Daha önce Başak Koleji’nde  ilkokul kademe sergisi açılmadı. Bu sene değişik formları, değişik çerçeve resimlerini izleyicilere sunmak istedik. İlkokul birinci ikinci üçüncü ve dördüncü sınıf olduğu için profesyonel bir çalışma beklemiyoruz. Çeşitli çalışmalar var. Yıl içinde yaptığımız konuların  genel dağılımı şeklinde sergiledik. İyi olan eserlerimizi seçtik. Tuval, kolaj , geri dönüşüm odaklı çalışmalarımız var. Bunun dışında serbest konularda çok çalışmalarımız var. Tüm Aydınlıları sergimizi incelemeye davet ediyoruz.” diye konuştu.
Özel Başak Koleji “Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi” 29 Nisan 2017 Pazartesi gününe kadar ziyaretçiler için açık kalacak.
(KUDRET CAN)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Milli voleybolcu Naz'ın 2. kitabı çıktı
Share

BENZER HABERLER

“Ulusal Egemenlikten Vazgeçmeyeceğiz”

“Ulusal Egemenlikten Vazgeçmeyeceğiz”

“Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez”

“Hukuk dışı yöntemlerle anayasa üretilemez”

“23 NİSAN TÜRK MİLLETİ’NİN EGEMENLİĞİNİ ELİNE ALDIĞI TARİHTİR”

“23 NİSAN TÜRK MİLLETİ’NİN EGEMENLİĞİNİ ELİNE ALDIĞI TARİHTİR”

TGB’DEN ANITKABİR’E DAVET

TGB’DEN ANITKABİR’E DAVET

AKP’li vekillerin temennisi CHP’yi sevindirdi

AKP’li vekillerin temennisi CHP’yi sevindirdi

BOZKURT; “SEÇİMLERE DAMGAYI VURAN YSK OLMUŞTUR”

BOZKURT; “SEÇİMLERE DAMGAYI VURAN YSK OLMUŞTUR”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Salı 04/25 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C.
Parçalı Bulutlu
Salı 04/25 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 9°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6000

  • Euro

    3,9223

  • BIST

    93.829

  • Altın

    146,7460

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE