BAŞAK KOLEJİ ÖĞRENCİLERİNDEN RESİM SERGİSİ

Özel Başak Koleji “Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi” düzenledi.

Özel Başak Koleji Görsel Sanatlar Bölümü öğretmeni Özgürcan Artan önderliğinde ilkokul birinci kademe (1.2.3.4. sınıf) öğrencilerinin 2016 – 2017 Eğitim-Öğretim yılı döneminde yaptıkları çalışmaların bir araya getirilmesiyle oluşan “Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi” Milli Aydın Bankası Kültür Merkezi’nde açıldı.

Düzenlenen serginin açılışına; Özel Başak Koleji Müdürü Nail Ergun, Resim Öğretmeni Özgürcan Artan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kolaj, baskı, tual üzerine akrilik gibi tekniklerin kullanıldığı sergideki 300’den fazla çalışma ile ilgili olarak bilgiler veren Resim Öğretmeni Özgürcan Artan; “Birinci kademe sergisi açtık. Bu sene ilk olan bir sergi. Daha önce Başak Koleji’nde ilkokul kademe sergisi açılmadı. Bu sene değişik formları, değişik çerçeve resimlerini izleyicilere sunmak istedik. İlkokul birinci ikinci üçüncü ve dördüncü sınıf olduğu için profesyonel bir çalışma beklemiyoruz. Çeşitli çalışmalar var. Yıl içinde yaptığımız konuların genel dağılımı şeklinde sergiledik. İyi olan eserlerimizi seçtik. Tuval, kolaj , geri dönüşüm odaklı çalışmalarımız var. Bunun dışında serbest konularda çok çalışmalarımız var. Tüm Aydınlıları sergimizi incelemeye davet ediyoruz.” diye konuştu.

Özel Başak Koleji “Resim ve Özgün Baskıresim İlkokul Yıl Sonu Resim Sergisi” 29 Nisan 2017 Pazartesi gününe kadar ziyaretçiler için açık kalacak.