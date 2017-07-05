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05 Temmuz 2017
Eğitim, Kültür Sanat

Başak Koleji B-Brass Avrupa turnesini tamamladı

Aydın Özel Başak Koleji bünyesinde bulunan B-Brass Nefesli Çalgılar Topluluğu, 21 Haziran 2017’de başladığı Avrupa turnesini 2 Temmuz 2017 tarihinde tamamlayarak gezi programını başarıyla gerçekleştirdi.  İtalya’nın Parma şehri, Berçeto kasabasında bu yıl 34. kez düzenlenen Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri programına katılan topluluk göstermiş olduğu performansla izleyenler tarafından büyük beğeni ve takdir topladı.
B-Brass Koordinatörü Kamil Kaya yönetiminde, öğrenci ve veliler ile birlikte toplam 36 kişi olarak yola çıkan B-Brass topluluğu, sırasıyla Selanik, Roma, Parma, Milano, Pisa, Floransa, Venedik, Belgrad ve Üsküp şehirlerini dolaştı. (İHA)

 

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