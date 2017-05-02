Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
02 Mayıs 2017
Eğitim

Başak Koleji ‘Atatürk ve Çocuk’ resim yarışmasına damga vurdu

Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri, düzenlenen “Atatürk ve Çocuk” konulu resim yarışması dört önemli başarı elde etti.
Aydın Barosu tarafından düzenlenen ‘Atatürk ve Çocuk’ konulu resim yarışmasında Aydın Özel Başak Koleji öğrencileri büyük bir başarıya imza attı. Başak Koleji öğrencilerinden 11 – 12 yaş kategorisinde Defne Döger ikincilik ödülünün, Mehmet Emre İlter üçüncülük ödülünün ve Selin Kışkır da sergilenme ödülünün sahibi oldu. Anaokulu kategorisinde ise Doruk Çetin üçüncülük ödülünü kazanarak yarışmada başarı gösterdi.
Öğrencilerini elde ettikleri başarı nedeniyle kutlayan Görsel Sanatlar Öğretmeni Burak Erim, “Özenle çalışan ve okulumuzu en iyi şekilde temsil eden öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlar aynı başarılarının artarak devamını dileriz” dedi. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Didim’de Turizm haftası coşkusu
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da günübirlik kiralama ve metruk bina denetimleri

Aydın’da günübirlik kiralama ve metruk bina denetimleri

“ARTAN AVUKAT SAYISI, SAVUNMA MAKAMININ KALİTESİ ADINA BENİ ENDİŞELENDİRİYOR”

“ARTAN AVUKAT SAYISI, SAVUNMA MAKAMININ KALİTESİ ADINA BENİ ENDİŞELENDİRİYOR”

Aydın’da yaz sıcakları bastırdı

Aydın’da yaz sıcakları bastırdı

1 Mayıs çocuklara yaradı

1 Mayıs çocuklara yaradı

“1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır”

“1 Mayıs, ekmeğini alın teriyle kazananların bayramıdır”

AYDIN’DA 1 MAYIS COŞKUSU

AYDIN’DA 1 MAYIS COŞKUSU

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Salı 05/02 30%
Yağmur Olasılığı
Erken saatlerde sağanak yağmur. En düşük 12°C.
Yağmur Olasılığı
Salı 05/02 30%
Yağmur Olasılığı
Erken saatlerde sağanak yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En düşük 12°C. Rüzgâr GGB ve değişken. Yağmur ihtimali %30.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5262

  • Euro

    3,8533

  • BIST

    94.356

  • Altın

    142,4947

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE