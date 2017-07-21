AYTO’dan Aydın’a e-sınav müjdesi

Aydın Ticaret Odası (AYTO), sürücü kursu işletmesi sahibi üyeleri için yaptığı çalışmaların sonucunu aldı. Aydın, 81 il içerisinde e-sınav uygulamasına dahil edilen 20. il oldu.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve AYTO Başkanı Hakan Ülken ile Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nun Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu görüşmeler neticelendi ve ihale süreci başlatıldı. Bakanlık tarafından yapılacak ihalenin tamamlanmasının ardından en geç kasım ayında sistemin hizmete alınması bekleniyor. E-sınav sisteminin getirdiği kolaylık sayesinde 15’er günlük periyotlarla sınava girebilen kursiyerler, bir sınavdan başarısız olduklarında uzun süre beklemek zorunda kalmıyor.

E-sınav uygulamasının Aydın’da da yapılması için 1 yıldır uğraş verdiklerinin altını çizen AYTO Başkanı Hakan Ülken, “İlimizde e-sınavın uygulanmıyor oluşu sürücü kurlarımızı kursiyer sayısı bakımından geriye götürmüştü. İzmir’in pilot ilerin içerisinde olması Aydın’dan birçok kursiyerin buraya gitmesine sebep olmaktaydı. 6. Meslek Komitemizin talebi sonucu Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile çalışmaları başlattık. Bakanlık talebimizi kabul etti ve Aydın pilot illerin içerisine dâhil oldu. Göreve geldiğimiz günden bugüne birçok kez dile getirdiğim gibi son yapılan çalışmada da gördük ki meslek komitelerinin çalışması çok önemli. Üyelerimiz sektörlerinde yaşadıkları sorunları kendi meslek komitelerine yazılı taleple mutlaka iletsinler. Sorunların çözümü için 10 bin üyemizden aldığımız güçle kurumlar nezdinde yapılması gereken çalışmaları bizler yürütmeye devam edeceğiz. Üyelerimizin hiç kuşkusu olmasın” dedi. (İHA)