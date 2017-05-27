Aydınlı minikler “Ah Şu Gençler”i sahnelendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Atölyesi 11-14 yaş grubunun hazırlamış olduğu, eğitmenliğini Özlem Çolak’ın yaptığı Turgut Özakman’ın “Ah Şu Gençler” adlı oyununu gösterimine sunuldu.

Şükran-Güngör -Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonunda gerçekleşen, gençlik sorunlarını irdeleyen müzikal bir oyun olan “Ah Şu Gençler” yoğun ilgi gördü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu çocuk ve genç atölyesi ekim ayından itibaren 2017-1018 eğitim döneminde çalışmalarına devam edecek.

Kültür Merkezi öğrencileri kendilerine bu imkanı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ettiler. (İHA)