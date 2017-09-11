Aydın’da kütüphaneye giden kişi sayısı yüzde 16 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2016 yılı kütüphane istatistiklerine göre Aydın’daki 19 halk kütüphanesinde toplam 304 bin 122 kitap bulunuyor.

Aydın ilinde 2016 yılı itibariyle 19 Halk Kütüphanesinde bulunan toplam kitap sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 2,8 oranında artarak 304 bin 122 oldu. 2016 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kullanıcı sayısı geçen yıla göre yüzde 16,7 azalarak 335 bin 181’e geriledi. Halk kütüphanelerin 30 bin 1 kayıtlı üyesi mevcut. Kütüphane üyesi olan bu kullanıcılara geçen yıl 254 bin 33 materyal ödünç verildi.

Aydın’daki halk kütüphanelerinde en çok edebiyat ve retorik konulu kitaplar var. Halk kütüphanelerinde bulunan kitaplar konularına göre incelendiğinde en çok yüzde 42,1 ile 127 bin 952 adet edebiyat ve retorik, yüzde 19,4 ile 58 bin 998 adet sosyal bilimler, yüzde 13,6 ile 41 bin 484 adet coğrafya, tarih ve yardımcı disiplinler konulu kitap bulunuyor.

Aydın’da 412 örgün ve yaygın eğitim kurumunda kütüphane yer alıyor. Aydın’da bulunan 412 örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesinin 292’si resmi okullarda, 60’ı özel okullarda ve 60’ı özel kurslardaki kütüphanelerden oluşuyor. Örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanelerinde 262 bin 354 kitap bulunuyor. Bunu yanı sıra bu kütüphanelerde 6 bin 401 afiş, atlas, harita, mikrofilm ve disket ile 2 bin 348 de süreli yayın materyal türü yer alıyor. (İHA)