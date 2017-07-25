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25 Temmuz 2017
Eğitim

ARTIK ÖĞRETMENLER DE YEMİN EDECEK

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilin Milli Eğitim Müdürlükleri ve okullarına “24 Kasım Öğretmenler Günü” başlıklı genelge gönderildi.
Gönderilen genelgede, doktorların ettikleri hipokrat yemini gibi öğretmenlerin de mesleğe başlarken yemin etmeleri yer alıyor.
“Öğrencinin üstün menfaatini korumak için” edilecek yemin, asli olarak göreve başlayacak olan öğretmenler için düzenlenecek  töreni ile gerçekleşecek.
(FİLİZ DİNDAR)

 

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