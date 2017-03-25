ADÜ’nün yabancı öğrencisinden makale yarışmasında ikincilik ödülü

ADÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4. Sınıf öğrencisi Narviya Usmanova, katıldığı makale yarışmasında Türkiye 2.’si oldu.

İstanbul Uluslararası Öğrenci Derneğinin (İSUDER) 26 Ekim 2016 – 28 Şubat 2017 tarihleri arasında Türkiye genelinde eğitim alan uluslararası öğrencilere yönelik düzenlemiş olduğu makale yarışmasına ‘Uluslararası Öğrencilerin Sorunları’ ve ‘Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Politikası Nasıl Olmalıdır’ konularında yurdun dört bir yanından öğrenciler katıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 4. Sınıf öğrencisi Narviya Usmanova, katıldığı makale yarışmasında ADÜ’yü başarıyla temsil ederek ikincilik ödülüne layık görüldü. (İHA)