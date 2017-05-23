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23 Mayıs 2017
Eğitim, Kültür Sanat

“Adam olacak çocuk” adlı tiyatro oyunu sahnelendi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Çocuk Atölyesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu “Adam Olacak Çocuk” adlı oyun, velilerin beğenisini aldı.
Şükran Güngör – Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda merhum sanatçı Barış Manço ile büyümüş dünün çocukları, bugünün büyüklerini bir nebze geçmişe götürmek ve bugünün küçükleri, yarının adam olacak çocuklarına Türkiye’yi dünyaya tanıtmış, Barış Manço’yu anlatabilmek için bol kahkahalı oyun sergilediler.
Aydınlı sanatseverler ve öğrenci velileri, ‘Bizlere ve çocuklarımıza güzel imkânlar sunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu’nu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz’ dedi. (İHA)

 

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