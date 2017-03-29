Açıköğretim’den Yeni Hizmet: ‘Açık Kütüphane’

Yaklaşık 1,5 milyonluk büyük bir kitleye hitap eden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin son dönemlerde sunduğu yeni olanaklardan biri de “Açık Kütüphane” olurken, 1980’lerin sonundan günümüze kadar kurumun sahip olduğu arşiv, dijital ortamda kullanıcılara açıldı.

Kitap, makale, tez, proje, televizyon yayınları gibi pek çok materyali içeren zengin arşivi ile ‘Açıköğretimin Hafızası’ olarak nitelendirilen “Açık Kütüphane” ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “1980’lerden günümüze, işletme, iktisat, hukuk, botanik, coğrafya, yabancı diller, sağlık bilimleri vb. pek çok farklı alanda üretilen kitapların çevrim içi formlarına erişilebilen kütüphane, aynı zamanda “Açık Sınıf” kapsamında üretilen tüm videolara erişim sağlamaktadır. Bu imkânı tüm öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin kullanımına sunmamın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Açık Kütüphane ile ilgili; ders, konu, bölüm, yazar, yıl, materyal türü gibi farklı tarama seçeneklerini bir arada sunarak sistematik bir yapıya dönüştürülen bu platforma, açıköğretim öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin, kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte “acikkutuphane.anadolu.edu.tr” adresinden gerekli dokümanlara erişimi sağlayabilecekleri belirtildi. Ayrıca, el yazması eserlerin bulunduğu “Nadir Eserler” sayfası ile tarihe ışık tutan “Mikro Filmler” sayfalarının öne çıkan bölümler olduğu ifade edildi. (İHA)