Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 Mart 2017
Eğitim

Açıköğretim’den Yeni Hizmet: ‘Açık Kütüphane’

Yaklaşık 1,5 milyonluk büyük bir kitleye hitap eden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin son dönemlerde sunduğu yeni olanaklardan biri de “Açık Kütüphane” olurken, 1980’lerin sonundan günümüze kadar kurumun sahip olduğu arşiv, dijital ortamda kullanıcılara açıldı.
Kitap, makale, tez, proje, televizyon yayınları gibi pek çok materyali içeren zengin arşivi ile ‘Açıköğretimin Hafızası’ olarak nitelendirilen “Açık Kütüphane” ile ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, “1980’lerden günümüze, işletme, iktisat, hukuk, botanik, coğrafya, yabancı diller, sağlık bilimleri vb. pek çok farklı alanda üretilen kitapların çevrim içi formlarına erişilebilen kütüphane, aynı zamanda “Açık Sınıf” kapsamında üretilen tüm videolara erişim sağlamaktadır. Bu imkânı tüm öğrencilerimiz ve öğretim üyelerimizin kullanımına sunmamın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.
Açık Kütüphane ile ilgili; ders, konu, bölüm, yazar, yıl, materyal türü gibi farklı tarama seçeneklerini bir arada sunarak sistematik bir yapıya dönüştürülen bu platforma, açıköğretim öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin, kullanıcı adı ve şifreleri ile birlikte “acikkutuphane.anadolu.edu.tr” adresinden gerekli dokümanlara erişimi sağlayabilecekleri belirtildi. Ayrıca, el yazması eserlerin bulunduğu “Nadir Eserler” sayfası ile tarihe ışık tutan “Mikro Filmler” sayfalarının öne çıkan bölümler olduğu ifade edildi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  MEYDANDA KİTAP OKUDUL AR
Share

BENZER HABERLER

AYDIN ANAYASAYI TARTIŞACAK

AYDIN ANAYASAYI TARTIŞACAK

AYDIN’DAKİ DEPREM KORKUTTU

AYDIN’DAKİ DEPREM KORKUTTU

“TÜRKİYE’DE ANTİBİYOTİK, PEYNİR EKMEK GİBİ TÜKETİLİYOR”

“TÜRKİYE’DE ANTİBİYOTİK, PEYNİR EKMEK GİBİ TÜKETİLİYOR”

ALBAYRAK: “TUZAĞA DÜŞME HAYIRDA BİRLEŞ”

ALBAYRAK: “TUZAĞA DÜŞME HAYIRDA BİRLEŞ”

YILDIZ; “AYDIN HALKI ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”

YILDIZ; “AYDIN HALKI ONLARIN UMURUNDA DEĞİL”

İl Turizm ve Tanıtma Platformu Kuşadası’nda toplandı

İl Turizm ve Tanıtma Platformu Kuşadası’nda toplandı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur Olasılığı
Çarşamba 03/29 50%
Yağmur Olasılığı
Erken saatlerde sağanak yağmur. En düşük 10°C.
Yağmur Olasılığı
Çarşamba 03/29 50%
Yağmur Olasılığı
Erken saatlerde sağanak yağmur. En düşük 10°C. Rüzgâr ve değişken. Yağmur ihtimali %40.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6521

  • Euro

    3,9317

  • BIST

    89.270

  • Altın

    147,2118

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE