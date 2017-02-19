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20 Şubat 2017
Eğitim

20 BİN ÖĞRETMEN ATANACAK

20 bin 127 sözleşmeli öğretmenin ataması için tarih, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıklamasına göre, adaylardan 15-21 Mart 2017 tarihleri arasında ön başvurular alınacak, sonrasında ise sözlü sınav merkezleri ilan edilecek.
27 Mart 2017 tarihinde ise sözlü sınava girecek olan adayların sınav merkezleri ilan edilecek.
Öğretmen alan bilgisi sınavı gerektirmeyen branşlarda 3-4 Nisan 2017 tarihi, alan bilgisi gerektirenler de ise 24 Nisan 13 Mayıs 2017 tarihlerinde sözlü sınav yapılacak.
Buna göre öğretmenlerin Eylül ayında yeni eğitim öğretim döneminde başlamaları öngörülüyor. Tüm alanlar için tercih yapılabilecek taban puan 50 olarak belirlenirken, sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 okul tercih edebilecek.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

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