Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
04 Mart 2017
Eğitim

17 yıldır köy okulunun hem öğretmeni, hem yöneticisi hem hizmetlisi

Toros dağlarının eteğinde bulunan yayla köyü olarak bilinen Pürçek Mahallesindeki ilköğretim okulunda 17 yıldır tek öğretmen olarak görev yapan Ali Gürlek, öğretmenliğin yanısıra okuldun idari işleri ve temizlik işlerini de kendi yapıyor.
22 yıl önce mesleğe başlayan öğretmen Ali Gürlek, 11 öğrencinin eğitim gördüğü Yayla köyü İlkokulunda, yöneticilik ve hizmetli işlerini de kendi görüyor. Köy çocuklarına eğitim vermekten mutluluk duyan Ali öğretmen, okulun diğer işlerini de yapıyor olmaktan hiç rahatsızlık duymadığını söyledi.
Birleştirilmiş sınıfta bu sene başında 11 öğrenci ile eğitim ve öğretim hayatına başlayan Ali öğretmenin görev yaptığı ilkokuldaki öğrenci sayısı, çeşitli nedenlerden dolayı kayıtlarını taşımalı eğitim gören yada ilçe merkezindeki okullara aldıranlar yüzünden 5’e kadar düştü. Birleştirilmiş sınıf sistemiyle eğitim veren ilköğretim okulunda öğrenci sayısının iyice azalması yüzünden önümüzdeki yıl okulun kapanması gündemde.
Okulun kapanmasını istemeyen köylüler, Ali öğretmeni çok seviyor. Şu anda 2.3. ve 4 sınıflardaki 5 öğrenciyi okutan Ali Gürlek, soğuk havalarda minik öğrencilerinin üşümemesi için öğrencilerle odun kırıp sobayı yakıyor, okulun genel temizliğini yapıyor, idari işlerini takip ediyor.
Öğrencilerin de kendisini çok sevdiği Ali öğretmen, “Bu köyde eğitime öğretime ihtiyaç var. Hizmete ihtiyaç var. Biz eğitimci olarak öğretmen olarak bu zor şartlardan bıkıp kaçarsak kim gelecek? Kim burada görev yapacak? Sonuçta bu köyün bir öğretmene ihtiyacı var. Ben de bunu üstlendim ve hiçbir zaman kendimi bitkin, aciz hissetmedim. Elimden geldiğince çalışıyorum ve çalışmaya devam ediyorum. Öğrencilerimle okulumla mutlu bir şekilde hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz, mutluyum. Öğrencilerim de mutlu” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Başkan amcadan çocuklara oyun parkı

Share

BENZER HABERLER

Kuşadası’nda Masal Günleri başlıyor

Kuşadası’nda Masal Günleri başlıyor

Kuşadası’nda yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

Kuşadası’nda yenilikçi drama eğitimleri devam ediyor

ÖĞRENCİLERE, YABAN HAYAT TANITILDI

ÖĞRENCİLERE, YABAN HAYAT TANITILDI

Halka açık ücretsiz uzaktan üniversite dersleri

Halka açık ücretsiz uzaktan üniversite dersleri

Aydın’daki 175 bin öğrenci ile tek tek ilgilenilecek

Aydın’daki 175 bin öğrenci ile tek tek ilgilenilecek

AİSYEM’DEN GİRİŞİMCİLİK PANELİ

AİSYEM’DEN GİRİŞİMCİLİK PANELİ

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,7038

    • Euro

      3,9328

    • BIST

      89.722

    • Altın

      147,0308

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE