Zeytin ve zeytinyağının tanıtım yolculuğu Londra’da noktalandı

Anadolu topraklarında yetişen zeytin ve zeytinyağının dünya genelinde 10 yıldır tanıtımını üstlenen Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesinin (ZZTK) tanıtım yolculuğu Londra’da düzenlenen IFE London 2017 Fuarı ile noktalandı.

2 yılda bir gerçekleştirilen ve İngiltere’nin en büyük ve en önemli gıda fuarı olan IFE London 2017 Fuarı’na 18metrekarelik info stant ile katılan ZZTK, 57 farklı ülkeden gelen 30 binden fazla kişiye Türk zeytin ve zeytinyağını tanıttı.

ZZTK standında ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdıklarını belirten Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı Mehmet Kadri Gündeş, Türk zeytin ve zeytinyağının ziyaretçiler tarafından büyük beğeni kazandığını kaydetti.

Türkiye’de tanıtım gruplarının Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde Türkiye Tanıtım Grubunda birleştirildiğine işaret eden Gündeş, “ZZTK kurulduğu günden bu yana 10 yıldır Anadolu topraklarında yetişen zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için kısıtlı bütçesine rağmen özverili bir çalışma yürüttü. Türkiye Tanıtım Grubunun bünyesinde tanıtım çalışmalarımıza devam edeceğimiz bir zeminin oluşması en büyük beklentimiz” diye konuştu.

Küresel ısınmanın etkisi ile Türkiye’nin zeytin ve zeytinyağında beklediği rekolte rakamlarının gerisinde kaldığına işaret eden Gündeş şöyle devam etti: “Dahilde İşleme Rejimi ile zeytin ve zeytinyağı ithalatının yolu da açılmadığı için ihraç pazarlarında sürekli tedarikçi olamadık. Dolayısıyla zeytin ve zeytinyağının var olduğu yıllarda ihracatı artan, yok yıllarında ise ihracatı sert düşen bir sektör konumunda kaldık. Bu ortamda ZZTK olarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için üzerimize düşeni yaptığımıza inanıyoruz.”

İngiltere’nin 2019 yılında Avrupa Birliği üyeliğinden ayrılacağını hatırlatan ZZTK Başkanı M. Kadri Gündeş, önümüzdeki süreçte Türk zeytinyağı sektörü açısından İngiltere’nin büyük bir pazar konumuna gelebileceğini sözlerine ekledi.

İngiltere’ye sofralık zeytin ihracatı yüzde 9 arttı

Türkiye’den İngiltere’ye 2015/16 sezonunda 3 milyon 858 bin dolarlık sofralık zeytin ihracatı yapıldı. Türkiye, 2014/15 sezonunda ise; İngiltere’ye 3 milyon 536 bin dolarlık sofralık zeytin ihraç etmişti.

Türkiye’den İngiltere’ye sofralık zeytin ihracatı yüzde 9 artış gösterirken, sofralık zeytin ihracatının 3 milyon 76 bin dolarlık dilimi siyah zeytin, 782 bin dolarlık kısmı ise yeşil zeytin ihracatı olarak gerçekleşti.

Türkiye’den Avrupa Birliği üyesi ülkelere zeytinyağı ihracatında litrede 1.2 Avro gümrük vergisi uygulandığı için, Türkiye’den İngiltere’ye zeytinyağı ihracatı çok düşük seviyelerde kalıyor. Türkiye, 2015-16 sezonunda İngiltere’ye sadece 14 bin 593 dolarlık zeytinyağı ihraç edilebildi.

IFE London 2017 Fuarı’nda, Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesini ZZTK Başkanı Mehmet Kadri Gündeş temsil ederken, ZZTK standını ziyaret eden isimler arasında Türkiye’nin Londra Ticaret Müşaviri Süleyman Aytuğ Göksu’da yer aldı. (İHA)