YoÄŸun sis nedeniyle 10 araÃ§ birbirine girdi: 6 yaralÄ±

AydÄ±n-Denizli karayolunda yoÄŸun sis nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 200 metre arayla 3 trafik kazasÄ± meydana geldi. Kazalarda 10 araÃ§ birbirine girerken kazalarda 6 kiÅŸi yaralandÄ±.

Denizli-AydÄ±n Karayolu SaraykÃ¶y ilÃ§esi giriÅŸinde yoÄŸun sisten dolayÄ± meydana gelen trafik kazalarÄ±, ortalÄ±ÄŸÄ± adeta birbirine kattÄ±. Sisten dolayÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ mesafesinin yaklaÅŸÄ±k 20 metreye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¶lgede meydana gelen 3 ayrÄ± trafik kazasÄ±nda 10 araÃ§ birbirine girerken, 6 kiÅŸi de yaralandÄ±.

KazayÄ± gÃ¶ren vatandaÅŸlarÄ±n haber vermesi Ã¼zerine Ã§ok sayÄ±da polis, itfaiye ekibi ve ambulans gÃ¶nderildi. Hurdaya dÃ¶nen araÃ§larda sÄ±kÄ±ÅŸan yaralÄ±lar itfaiye ekipleri tarafÄ±ndan kurtarÄ±larak, 112 acil saÄŸlÄ±k ekiplerine teslim edilirken, yaralÄ±lar Denizliâ€™deki Ã§eÅŸitli hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

KazalarÄ±n ardÄ±ndan Denizli-AydÄ±n Karayoluâ€™nda da yol bir sÃ¼reliÄŸine trafiÄŸe kapandÄ±. YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan karayolu tekrar trafiÄŸe aÃ§Ä±ldÄ±. (Ä°HA)