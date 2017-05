Vedat Murat Güzel, yılın komedi oyuncusu seçildi

İzmir’in Çeşme ilçesinde 9 yıldır tiyatro yönetmenliği yapan ünlü tiyatrocu Vedat Murat Güzel, “Yılın En Başarılı Komedi Oyuncusu” ödülünü aldı.

Avrupa’nın en prestijli ödül törenlerinden birisi olarak gösterilen Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri’nin bu yıl sekizincisi düzenlendi. Sahne Tozu Tiyatrosu Kurucusu Çağlar İşgören’in düzenlediği 8. ArmaKatre Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri, Sahne Tozu Tiyatrosu Haldun Dormen Sahnesi’nde gerçekleştirilen görkemli törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Emre Basalak’ın üstlendiği törene Haldun Dormen, Göksel Kortay, Selçuk Yöntem, Mustafa Alabora, Banu Zeytinoğlu ve Levent Kurumlu’da katıldı. 16 ayrı kategoride ödül verilen törende, tiyatro yönetmeni ve oyuncu Vedat Murat Güzel, “Yılın En Başarılı Komedi Oyuncusu” ödülüne layık görüldü.

“Ödül her zaman heyecanlandırır”

9 yıldır Çeşme’de tiyatro yönetmenliği yapan Güzel, çocuklar, gençler, yetişkinler ve kadınlar ile yaptığı tiyatro çalışmalarında, Çeşme’de tiyatroyu geniş bir kitleye sevdirdi. 28 yıldır İzmir’de tiyatroya çok yönlü çalışmalarıyla emek veren Vedat Murat Güzel, bu ödülün tiyatroya emek veren ve bu sanatı meslek olarak seçen herkese ışık tutmasını dileyerek, “Tiyatro dolu, tiyatro kokan bir ortamda ödül töreni düzenlendi. Ödül her zaman oyuncuyu heyecanlandırır. O anda açıklandı. Benim için çok büyük bir mutluluk oldu. Yıllarca samimiyetle verdiğimiz emeğin birilerinin dikkatini çektiğini bilmek ve değer verilmesi güzel bir duygu. Ben daha önce de yönettiğim bir oyunla aday gösterilmiştim. Ama ödül almak kısmet olmamıştı. Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’nde oynadığım ‘Pişti’ adlı oyundaki karakterimle bu ödüle layık görüldüm. Aynı oyundaki, çocukluktan yetiştirdiğim oyuncum Alphan Yiğit de Kerem Yılmazer Yeni kuşak oyuncu adayı gösterildi.

“Tiyatroda insanları güldürmek bana ödül getirdi”

Tiyatroya amatör olarak başladığı yıllarda tiyatro yapabilmek için paraya ihtiyaçları olduğunu belirten Güzel, “Dekor yapacağız, bilet bastıracağız, afiş yaptıracağız, hep para gerektiriyor. Tiyatro masraflı bir iş. İmdadımıza palyaçoluk yetişti. O dönem İzmir’de hiç yoktu. Bilinmiyordu. Biz de bilmiyorduk açıkçası. Tesadüfen böyle bir talep geldi. Araştırdık, rujlarla, annelerimizin makyaj malzemeleri ile yüzlerimizi boyadık. Çok tuttu ve devamı geldi. Daha sonraları da giderek büyüdü. İzmir’de bu işi ciddi olarak yapan ilk animasyon ekibi olduk. Animasyondan kazandığımız parayla tiyatromuzu ayakta tuttuk. 28 yılın sonunda da, tiyatroyu ayakta tuttuğum, insanları güldürerek para kazandığım iş, bana ödül getirdi. Yılın en başarılı komedi oyuncusu seçildim. Tiyatro yaparak insanları güldürdüm. Bu da bana bu güzel ödülü getirdi. Birçok yerlerden ödül alıyorsunuz. Özellikle sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde aldığımız çok anlamlı ödüller oluyor. Ama en gerçek ödül, 70 yaşın üzerindeki öğrencilerimin , hayattan umudu kesmiş insanların, ‘Beni hayata bağladın çocuk’ demeleri, benim için en anlamlı ödül oluyor. Ayrıca küçük yaşta çalıştırdığım çocukların bana, ‘Ti ti tiyatro’ diyerek koşarak gelmeleri, bana güç ve enerji veriyor. En büyük ödül, verdiğinizin karşılığını bulması oluyor. Tiyatro çok özveri gerektiren, masraflı bir iş. Ama bütün zorluklara rağmen karşılığını direk alabiliyorsunuz. Oyun sonundaki alkışlarla, tebriklerle karşılığını direk alabildiğiniz ender mesleklerden birisi” diye konuştu.

“Ben Çeşme’de misyonumu tamamladım”

Çeşme’de 9 yıl önce tiyatro çalıştırmaya başlayışını da anlatan Vedat Murat Güzel, “Narlıdere’de huzurevinde Fikret amca vardı. Oradaki çalışmalarıma katılırdı. Tiyatro sayesinde hayat doldu, kendisini çok iyi hissetti. Sonra Çeşme’de yaşamaya başladı. Çeşme’de katıldığı bir derneğe ‘Tiyatro yapın, niye yapmıyorsunuz’ demiş. Benimle temasa geçtiler. Kabul ettim. Öylece Çeşme’de tiyatro çalıştırmaya başladım. Yaş ortalaması yüksek insanlarla çalışmaya başladık. Ama çıkardığımız oyun o kadar güzel yankı buldu ki, devamı geldi. Beş yıl çok güzel projelere imza attık. Beş yılda sekiz oyun oynadık. Turneye çıktık. Ödüller aldık. Ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi bünyesinde çalışmaya başladık. Orada da güzel projelere imza atarak dokuz yılı tamamladık. Özel bir tiyatronun bile 2-3 yıldan daha fazla aynı kadroyla devam edebilmesi çok zorken, biz aynı kadroyla dokuzuncu yılımızı tamamladık. Çok güzel oyunlar sergiledik. Bu da Çeşmeli sanatseverlerin tiyatroya ilgisini, sevgisini gösteriyor. Ben hem yetişkinlerden, hem çocuklardan çok güzel enerji alıyorum. Ancak, önümüzdeki yıl, İzmir de ve Seferihisar’daki çalışmalarımın boyutları büyüyecek.Ayrıca yurtiçinde seminer ve atölye programlarım yoğunlaşacak.Birde bir kitap hazırlığım var. Bu nedenle sanıyorum Çeşme’ye vakit ayıramayacağım. Üzücü bir haber belki ama, yine de mutluyum, Çeşmeliler tiyatroyu sevdi. Bunu devam ettirecekler. Önemli olan o kıvılcımı yakmaktı. Ölene kadar benimle çalışacak değillerdi. Ben, Çeşme’de misyonumu tamamladığıma inanıyorum” diye açıkladı.

“Çeşmede bir nesil 6 yıl benle ve tiyatro ile büyüdü”

Yönetmenliğini yaptığı Artiz Mektebi adlı oyunu oynayan Çeşme Gençlik Tiyatrosu hakkında da açıklamalarda bulunan Güzel, “Bu grubun bir özelliği var. Çeşme’de ilk başlattığımız çocuk grubumuz. Grup da talep üzerine oluştu. Daha önce bir ailemiz, ağabeyine aldırdığı drama eğitiminden çok fayda görmüş. Sosyal hayatta, okul hayatında, üniversitedeki katkılarını birebir gözlemlediği için kızının da o sürecin içine dahil olmasını istedi. ‘Yetişkinleri çalıştırıyorsunuz. Çocukları da çalıştırır mısınız?’ dedi. Ben de yıllarca çocuklarla çalıştığımı, seve seve çalışabileceğimi söyledim. Arkadaşlarını organize ederek belli bir sayıya ulaştılar. Grup oluşturdular.. O grup altı yılda bugünlere kadar geldi. O nedenle benim için özel bir grup. Çeşme’de ilk başlattığım çocuk grubu. Altı yılda hem onların kişisel gelişimlerini gözlemledik, hem de algılarının arttığını tiyatral gelişimlerini gözlemledik. Yaptığınız çalışmanın bir yerlere geldiğini ve onun üzerine bir şeyler daha koyabilecek pozisyonda olduklarını görünce, yapabilecekleriniz daha da artıyor. Daha büyük projeler oluşturmaya başlıyorsunuz. Her yıl, sabırla, anlayışla, onların diliyle, seviyelerine inerek çalıştığınızda, çok güzel geri dönüşler almaya başlıyorsunuz” şeklinde konuştu.

“Sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyoruz”

İzmir ve Seferihisar'daki sosyal sorumluluk projelerinden de söz eden Vedat Murat Güzel, "İzmir'de farklı tiyatro gruplarıyla, Levanten Tiyatrosu, Işıltılı Replikler, Amatör Gönüllüler Tiyatrosu gibi tiyatrolarla ve Seferihisar Belediye Tiyatrosu, Narlıdere Belediye Tiyatrosu gibi gruplarla, elimizden geldiğince sosyal sorumluluğumuzu yansıtmak, farkındalık yaratmak, dikkat çekmek için Behçet Uz Çocuk Hastanesi'ne, Ege Onkoloji ve Lösemili çocuklara, Otizm Vakfı yararına, EÇEV'e çeşitli oyunlar oynadık. Oynamaya da devam ediyoruz. Sosyal sorumluluk projesine çok önem veriyoruz. Her sanatçının yapması gereken bir proje. Her yıl mutlaka 3-4 oyunumuzu yardım amaçlı oynuyoruz. Ne zaman bizi çağırsalar, seve seve, gönüllü olarak gidiyoruz. Ayrıca TÜBİTAK ile bir proje yaptık. Tepecik Hastanesi'ndeki doktorlarla, hijyen konusunda, yatılı bölge okullarını dolaştık. TURMEPA ile hem drama eğitmeni olarak, hem de denizleri bizzat temizlemek için yıllarca çalıştım. Bu tür çalışmalarla örnek olmak da önemli. Öğrencilerinize rol model oluyorsunuz" diyerek sözlerini tamamladı.