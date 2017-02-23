Türkiye ve Tunus, Zeytincilik Sektöründe İşbirliği Yapacak

Zeytinyağı üretiminde Avrupa Birliği ülkeleri İspanya, İtalya ve Yunanistan’dan sonra dünyanın en fazla zeytinyağı üreten iki ülkesi olan Türkiye ve Tunus zeytincilik sektöründe işbirliği kararı aldı. Türk ve Tunuslu ihracatçılar işbirliğinde dünyaya daha katma değerli ihracat yapacak kazanan Türk ve Tunuslu ihracatçı ve üretici olacak.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) koordinasyonunda ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin (EZZİB) katkıları ile 13 kişilik Tunus Zeytin Üreticileri Heyeti ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Ümmühan Tibet, Ege İhracatçı Birlikleri hizmet binasında EZZİB Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Türkiye ve Tunus’un dünya zeytin ve zeytinyağı üretiminin yüzde 15’ini karşıladığı bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Davut Er, Zeytinin anavatanının Anadolu olduğunu, Anadolu’da zeytin tarımının 6 bin yılı aşan bir tarihinin bulunduğunu, Dost ve Kardeş Tunuslu Zeytin-Zeytinyağı üreticisi ve ihracatçılarıyla işbirliği yapmak istediklerini anlattı. Er, zeytin ağacının her yıl aynı seviyede ürün vermediğini, iki ülkenin işbirliği yaparak ihraç pazarlarındaki konumlarını güçlü tutabileceklerine dikkati çekti.

“Türkiye zeytin ve zeytinyağı ihracatında başarılı yıllara geri dönüyor”

Türkiye’nin son 10 yıllık sofralık zeytin ihracat ortalamasının 75 bin ton, zeytinyağı ihracat ortalamasının ise 33 bin ton olduğuna işaret eden Er, ” 2015/16 sezonunda sofralık zeytin ihracatımız 58bin 500 ton’da, zeytinyağı ihracatı ise 12 bin 754 ton seviyesinde kaldı. Bu seviye son yılların en düşük düzeyde gerçekleşti. İnşallah, içinde bulunduğumuz 2016/17 ihraç sezonunda, 10 yıllık ihracat ortalamalarını yakalayacağız. Sezonun geride kalan diliminde yaptığımız ihracat rakamları bu hedefimizi tutturacağımızı gösteriyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de 41 ilde zeytincilik yapılıyor”

Türkiye’nin Ege, Marmara, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, toplam 41 vilayette zeytin üretimi yapıldığı bilgisini paylaşan Er, ” Ülkemizde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca tescilli toplam 90 adet yerli zeytin türü bulunmakta. Tescilli olmayanlarla beraber 200’den fazla zeytin çeşidi mevcut. Üretici sayımız ise 500 bin civarında. 2016 ürün yılında sofralık zeytin üretimimiz 430 bin ton, zeytinyağı üretimimiz ise 177 bin ton düzeyinde. Bu rakamlar, son 3 yılda elde edilen ürünlerin üzerinde” dedi.

Türkiye’de, son 12 yılda zeytin ağacı varlığının 90 milyondan 170 milyona çıktığı bilgisini paylaşan EZZİB Başkanı Er sözlerini şöyle tamamladı: “Yeni dikilen ağaçlarımızın da ürün vermesiyle birlikte 2023 yılında 1.2 milyon ton sofralık zeytin, 650 bin ton da zeytinyağı üretmeyi hedefliyoruz. Böylece, en fazla sofralık zeytin ihraç eden ülke olurken zeytinyağında da ikinci ülke durumuna geleceğiz.”

“Zeytincilik sektörü Tunus’ta çok önemli”

Zeytin sektörünün Tunus’ta önemli bir rol oynadığını belirten Tunus Tarımsal Kalkınma Bölge Ofisi, Bitki Üretim Birimi Müdür Yardımcısı Ouled Seghaier Majid, zeytinciliği daha ileri taşımak istediklerini, halihazırda bulunan toplam 6 milyon hektarlık arazilerinde 86 milyon zeytin ağacı varlığına sahip olduklarını ifade etti.

Zeytin üretiminde Türkiye’den sonra dördüncü olduklarını, son 10 yılda ortalama yıllık 180 bin ton zeytinyağı ürettiklerini dile getiren Majid, “Tunus’ta 300 civarı zeytinyağı ihracatçısı firmamız var. Dünya genelinde ihracatçılarla işbirliği yapmak istiyoruz. İşbirliğimizin Türk ihracatçılarla olmasına büyük önem veriyoruz. İki ülke işbirliği yaptığı takdirde daha katma değerli ihracat yapmanın yolunu birlikte bulabiliriz” diye konuştu.

Tunus heyetinde, Tunus Ulusal Yağ Ofisi, Devlet Arazi Divanı, Zeytin Çoğaltma Merkezi gibi bir çok ilgili kurum yetkilileri yer aldı. (İHA)