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01 Şubat 2017
Ege, Ekonomi

“Sicil Affı Esnaf ve Sanatkarın Mağduriyetini Giderir”

3. Bölge (Aydın-Muğla İlleri) Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Birliği Başkanı Necip Saraç, yıllardır esnaf ve sanatkarımızın kabusu olan ‘sicil affı’nın yürürlüğe girdiğini bu kapsamda şartları yerine getirenlerin kara listeden çıkacağını belirtti.

6770 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un TBMM Genel Kurulunda 18 Ocak 2017 tarihinde kabul edilip Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini ifade eden 3. Bölge (Aydın-Muğla İlleri) Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, “İcraya ve takibe düşmediği halde, sadece birkaç ödemesini geç yaptığı için bankaların skorlama puanlamalarında sabıkalı duruma düşen esnaf ve sanatkarlarımız yıllardır büyük mağduriyetler yaşıyordu. Önceki gün yürürlüğe giren ‘Sicil Affı’nın birçok esnafımızın daha önce yaşadığı mağduriyetlere son vermesini bekliyoruz. Daha önce çıkan sicil affı kanunları esnaf ve sanatkarımızın beklentilerini karşılayamamıştı. Sicil affından dolayı esnafın önünün açılabilmesi için Merkez Bankasının bilgi işlem merkezinde bulunan ve bu nedenle kara listeyi oluşturan bütün negatif bilgilerin de silinmesi gerekiyor. Takipte borcu olanların da 6 ay içinde borçlarını ödemeleri veya yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Bu şartı yerine getirenler, bankaların kara listesinden çıkabilecekler. Bence bu durum piyasanın rahatlamasına da vesile olacaktır” dedi. (İHA)

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