OYFEST’e özel deniz dibi temizliği

Bodrum Belediyesinin desteğiyle 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında düzenlenen Ortakent Yahşi Bahar Festivaline (OYFEST), “Denize en çok MAVİ yakışır” sloganıyla çalışmalarını sürdüren Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi de destek verdi.

Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ile Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından organize edilen OYFEST’e katılan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, Ortakent Yahşi koyunu temizledi. Dalgıçlar festivalin ilk günü, Bodrum Belediyesi tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen “Denize en çok MAVİ yakışır Deniz Dibi Temizlik Kampanyası” kapsamında festivale özel dalış yaptı. Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe yanında yer alan derede ve limanda gerçekleştirilen çalışmaları, Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt ile belediye birim sorumluları da takip etti.

Festivale destek vermek amacıyla yapılan deniz dibi temizliğinde denizden 90 kg lastik, 42 kg plastik, 19 kg metal, 99 kg tekstil olmak üzere toplam 250 kg atık çıkarıldı. Temizlik sonunda Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kıyıda ayrıştırdıkları atıkları, geri dönüşüm için Konacık Mahallesi’ndeki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakletti.

OYFEST kapsamındaki Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) ve OYDER işbirliğinde Yahşi Tenis Kulübü’nde düzenlenen Tekerlekli Sandalye Tenis Türkiye Şampiyonasının startı da festivalin ilk günü verildi. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ummahan Yurt, OYFEST Yürütme Kurulu ve OYDER Başkanı Ahmet Aras ile OYFEST Organizasyon Komitesi üyeleri de müsabakaları takip etti. Verilen arada ise sporculara başarılar dileyerek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Şampiyona 17 – 20 Mayıs tarihleri arasında Ortakent Yahşi Tenis Kulübü’nde 09.00 – 20.00 saatleri arasında devam edecek.

Festivalin ilk günü ayrıca Erkal ve Irmak Otel’de Masa tenisi turnuvası, Ortakent Golf ve Tenis Kulübü’nde tenis turnuvası, Açelya Motel’de fotoğraf maratonu (Instagram) ve Kargı sahilinde ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin kumdan heykel sempozyumu gibi etkinlikler de start aldı.

Festivalin açılışı da; TED Bodrum Koleji Bandosu eşliğinde 17 Mayıs akşamı saat 18.00’de Taşlık Burun’dan Bodrum Belediye A.Ş. Müsgebi Cafe’ye doğru kortej yürüyüşü ile başlayıp ardından Müsgebi Cafe’de MC Ersin, DJ performanslar ve Berksan konseriyle devam edecek.

Ortakent Yahşi Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) ve Ortakent Yahşi Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 17-21 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale Muğla Valiliği, Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Belediyesi, Bodrum Ticaret Odası, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, TED Koleji, Marmara Koleji ve Bahçeşehir Koleji başta olmak üzere Ortakent Yahşi’de faaliyet gösteren çok sayıda işletme, kurum ve kuruluş destek veriyor. (İHA)