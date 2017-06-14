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14 Haziran 2017
AsayiÅŸ, Ege

Otoyoldaki kazada iki AydÄ±nlÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Ä°zmir’in TorbalÄ± ilÃ§esinde, arÄ±zalanan bir araca mÃ¼dahale eden AydÄ±nlÄ± iki kiÅŸi meydana gelen kazada tÄ±r ile araÃ§ arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â 

Edinilen bilgiye gÃ¶re, sabah saatlerinde meydana gelen kazada, SelÃ§uk istikametinden TorbalÄ± istikametine seyir halinde olan 09 HY 762 plakalÄ± otomobil, TorbalÄ± otoban giÅŸeleri mevkiinde arÄ±zalandÄ±.

Yoldan geÃ§en 09 U 6112 plakalÄ± tÄ±r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Yahya KoÃ§ (43), arÄ±zalanan aracÄ±n ÅŸofÃ¶rÃ¼ Berke Adanâ€™Ä±n(18) yardÄ±mÄ±na koÅŸtu.

YardÄ±msever sÃ¼rÃ¼cÃ¼, sorunu anlamak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± tÄ±rÄ± saÄŸa Ã§ekti ve araÃ§tan aÅŸaÄŸÄ±ya indi.

Adan ve KoÃ§, arÄ±za giderilemeyince otomobili tÄ±ra halatla baÄŸlayarak Ã§ekmeye karar verdi.

Bu sÄ±rada SelÃ§uk istikametinden TorbalÄ± istikametine seyir halinde olan 35 S 02170 plakalÄ± BÃ¼lent A. YÃ¶netimindeki servis minibÃ¼sÃ¼, arÄ±za yapan araca arkadan Ã§arptÄ±.

AraÃ§ ile tÄ±r arasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Yahya KoÃ§ (43) ve Berke Adan (18) olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Kazada can pazarÄ± yaÅŸanÄ±rken, servis minibÃ¼sÃ¼ ÅŸÃ¶fÃ¶rÃ¼ BÃ¼lent A. ve 9 yolcu yaralÄ± halde TorbalÄ± Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±lÄ±p tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±lar.
Kazayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

(Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  KuÅŸadasÄ±â€™nda ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurulan ÅŸahÄ±s suÃ§ makinesi Ã§Ä±ktÄ±
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