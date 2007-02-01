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02 Åžubat 2007
Ege

KUÅžADASI’NDA KAÃ‡AK Ä°NÅžAATLARA TEPKÄ°!

KuÅŸadasÄ±’nda son dÃ¶nemde kaÃ§ak inÅŸaat sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸ vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k tepkisine yol aÃ§Ä±yor. Ã–zellikle Ã§evre yolu Ã¼zerinde mevcut inÅŸaatlara ilave yapÄ±lan kaÃ§ak katlar vatandaÅŸlar arasÄ±nda da tartÄ±ÅŸmalara neden oluyor.
KuÅŸadasÄ±’nda son kaÃ§ak inÅŸaat tartÄ±ÅŸmasÄ± ise Ã§evre yolundaki bir sitede yaÅŸanÄ±yor. Sitedeki bir blokta Ã§atÄ± katÄ± adÄ± altÄ±nda yeni bir kat daha Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± ve diÄŸer bloklarda da aynÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n baÅŸlamasÄ±, Ã§evrede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n tepkisini Ã§ekiyor.
Sitedeki kaÃ§ak inÅŸaatlarÄ±n aralÄ±ksÄ±z sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirten Jale Uncu isimli vatandaÅŸ, binalarÄ±n 5 kattan 6 kata ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, TÃ¼tÃ¼ncÃ¼ler Sitesi’nde yaÅŸayan herkesin durumdan ÅŸikayetÃ§i olduÄŸunu sÃ¶yledi. Belediyeye iki kez dilekÃ§e verdiÄŸini ve inÅŸaatlarÄ±n durdurulacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde cevap aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Jale Uncu, buna raÄŸmen hiÃ§bir ÅŸey yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼.
Bu arada, KuÅŸadasÄ± Belediye Meclisi’nin baÄŸÄ±msÄ±z Ã¼yesi mimar Seher MehdioÄŸlu, kaÃ§ak inÅŸaat sayÄ±sÄ±nÄ±n KuÅŸadasÄ±’nda her geÃ§en gÃ¼n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve denetimsizliÄŸi hat safhada olduÄŸunu sÃ¶yledi. Mimar Belediye Meclis Ãœyesi MehdioÄŸlu, “Her yerde mantar gibi biten yeni inÅŸaatlardan baÅŸka, isteyen kafasÄ±na gÃ¶re kaÃ§ak kat da Ã§Ä±kÄ±yor. Bu sorumsuzluk bir an Ã¶nce Ã¶nlenmeli” dedi.
(Ä°HA)

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