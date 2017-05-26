Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
26 Mayıs 2017
Ege, Eğitim, Ekonomi

Köy okulunda ipek böceği üretimi

Ödemiş ilçesinde Köseler İlkokulunun aile birliği üyeleri, okula gelir sağlaması amacıyla ipek böceği yetiştiriyor.
Ödemiş’in Köseler Mahallesi İlkokulu, okulun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Bölgede eskiden olduğu ipek böcekçiliğinin yaygınlaşmasını ve okula ekonomik manada katkı sağlamasını isteyen okul aile birliği yönetimi, okul lojmanında ipek böceği yetiştirmeye başladı. Bursa Koza Birliğinden larva alan üyeler, geçen yıl kazandıkları deneyimleri bu yıl yeniden değerlendirmeye aldılar. Projede bazı öğrenciler ve veliler de görev aldı. Okul aile birliği üyesi Şükran Özkan, hem okula katkı sağlamak hem de köyde ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak istediklerini söyledi. Özkan, “Çocukluğumda zaten bölgede bu iş hatırı sayılır düzeyde yapılıyordu. Bu projeyle tekrar çocukluğuma döndüğümü hissediyorum. İpek böceklerini sanki evlat gibi benimsemeye başladım. Her gün gelip onlara bakıyorum, onları besliyorum. Böcekler koza haline dönüştüğünde boşluğa düşeceğimi hissediyorum” dedi.
Mahallede bol miktarda dut ağacı bulunduğunu, bu nedenle böceklerin beslenme sıkıntısı yaşamadığını ifade eden Şükran Özkan, öğrencilerin okula gelirken dut yaprağı getirdiklerini söyledi.
Okulu müdürü Tayfun Bengi de bu çalışmaya yönetici, öğretmen ve öğrencilerle destek verdiklerini belirterek okul aile birliği üyelerine teşekkür etti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Vedat Murat Güzel, yılın komedi oyuncusu seçildi
Share

BENZER HABERLER

Aydın Borsası, TOBB’da kestane ve inciri tanıttı

Aydın Borsası, TOBB’da kestane ve inciri tanıttı

BÜYÜKŞEHİR, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

BÜYÜKŞEHİR, ARAÇ FİLOSUNU GÜÇLENDİRDİ

Aydın’da 1790 personelle huzur operasyonu

Aydın’da 1790 personelle huzur operasyonu

Aydınlılar Ramazan’ı yağmurla karşılayacak

Aydınlılar Ramazan’ı yağmurla karşılayacak

OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

OTOMOBİLE YAT ÇARPTI

ZOROĞLU: “BİZ DE MAĞDURUZ”

ZOROĞLU: “BİZ DE MAĞDURUZ”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Yağmur
Yarın 05/27 100%
Yağmur
Yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En yüksek 21°C. Rüzgâr KD, 10 - 15 km/saat. Yağmur ihtimali %100.
Yağmur
Yarın 05/27 80%
Yağmur
Erken saatlerde sağanak yağmur. Gök gürültüsü muhtemeldir. En düşük 11°C. Rüzgâr GB ve değişken. Yağmur ihtimali %80.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5792

  • Euro

    4,0042

  • BIST

    97.533

  • Altın

    145,8356

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE