Köy okulunda ipek böceği üretimi

Ödemiş ilçesinde Köseler İlkokulunun aile birliği üyeleri, okula gelir sağlaması amacıyla ipek böceği yetiştiriyor.

Ödemiş’in Köseler Mahallesi İlkokulu, okulun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için farklı bir uygulamayı hayata geçirdi. Bölgede eskiden olduğu ipek böcekçiliğinin yaygınlaşmasını ve okula ekonomik manada katkı sağlamasını isteyen okul aile birliği yönetimi, okul lojmanında ipek böceği yetiştirmeye başladı. Bursa Koza Birliğinden larva alan üyeler, geçen yıl kazandıkları deneyimleri bu yıl yeniden değerlendirmeye aldılar. Projede bazı öğrenciler ve veliler de görev aldı. Okul aile birliği üyesi Şükran Özkan, hem okula katkı sağlamak hem de köyde ipek böcekçiliğini tekrar canlandırmak istediklerini söyledi. Özkan, “Çocukluğumda zaten bölgede bu iş hatırı sayılır düzeyde yapılıyordu. Bu projeyle tekrar çocukluğuma döndüğümü hissediyorum. İpek böceklerini sanki evlat gibi benimsemeye başladım. Her gün gelip onlara bakıyorum, onları besliyorum. Böcekler koza haline dönüştüğünde boşluğa düşeceğimi hissediyorum” dedi.

Mahallede bol miktarda dut ağacı bulunduğunu, bu nedenle böceklerin beslenme sıkıntısı yaşamadığını ifade eden Şükran Özkan, öğrencilerin okula gelirken dut yaprağı getirdiklerini söyledi.

Okulu müdürü Tayfun Bengi de bu çalışmaya yönetici, öğretmen ve öğrencilerle destek verdiklerini belirterek okul aile birliği üyelerine teşekkür etti. (İHA)