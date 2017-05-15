Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
15 Mayıs 2017
Ege, Magazin

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

İzmir’de, Anneler Günü etkinliğine katılan pop müziğin sevilen yıldızı Hadise, Muğla’da yaşanan ve 24 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası nedeniyle gözyaşlarına boğuldu.
Ünlü sanatçı Hadise, Anneler Günü nedeniyle İzmir’de hayranlarıyla buluştu. Konser öncesi açıklamalarda bulunan Hadise, Marmaris’te yaşanan 24 kişinin öldüğü trafik kazası nedeniyle ölenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek gözyaşlarına boğuldu.
Şarkı söylemedi, sadece imza dağıttı
Dakikalarca duygu dolu anlar yaşayan sanatçı, ardından da sevenlerini kırmamak için sahneye çıktı. Hadise, kendisini bekleyen binlerce hayranına imza dağıtarak bol bol fotoğraf çektirdi. Sevilen şarkılarını söylemesi beklenen ünlü yıldız, kaza nedeniyle sadece hayranlarıyla sohbet etti. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Pascal Nouma Bodrum'u salladı
Share

BENZER HABERLER

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

Hadise’yi İzmir’de hüngür hüngür ağlatan olay

Ege’de rüzgar toz taşıyacak

Ege’de rüzgar toz taşıyacak

Ege ürünleri Almanya yolcusu

Ege ürünleri Almanya yolcusu

BYEGM İL MÜDÜRÜ’NDEN VEDA TOPLANTISI

BYEGM İL MÜDÜRÜ’NDEN VEDA TOPLANTISI

İzmir’de Yazılı Basının Dijital Dönüşümü Konuşulacak

İzmir’de Yazılı Basının Dijital Dönüşümü Konuşulacak

Borsa’da Zeytinyağı Kobi destekleri anlatıldı

Borsa’da Zeytinyağı Kobi destekleri anlatıldı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Bugün 05/16 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. Ilık. En yüksek 29°C. Rüzgâr DKD, 10 - 15 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Bugün 05/16 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En düşük 15°C. Rüzgâr GD ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5476

  • Euro

    3,8980

  • BIST

    95.588

  • Altın

    140,4008

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE