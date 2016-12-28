GEKA YÖNETİMİ 90’INCI TOPLANTISINI AKYAKA’DA YAPTI

Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 90. Yönetim Kurulu Toplantısı, GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek başkanlığında Muğla Akyaka’da gerçekleştirildi.

Muğla Akyaka’da düzenlenen toplantıya; GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Muğla Valisi Amir Çiçek, Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ve GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan katıldı.

GEKA Yönetim Kurulu Başkanı ve Muğla Valisi Amir Çiçek toplantıda öncelikle, ajansın son dönemde gerçekleştirdiği faaliyetleri gözden geçireceklerini ardından devam eden çalışmaları ve projeleri Yönetim Kurulu olarak değerlendirerek istişare edeceklerini belirtti.

Vali Çiçek konuşmasını şu şekilde sürdürdü; “Öncelikle, Ajansımızın üç yıldır ulusal ve uluslararası platformlarda Bölgemizin tanıtımını yapmak amacıyla katıldığı fuarların kısa bir değerlendirmesini yaparak önümüzdeki yıllarda fuarlara katılım konusunda izlenecek yol haritasını çizeceğiz. Yönetim Kurulumuzun, yurtdışındaki Kalkınma Ajanslarının çalışma modellerini incelemek amacıyla talep ettiği ve Ajansımızın hazırladığı Yurtdışı Kalkınma Ajansları raporunu inceleyeceğiz ve örnek alabileceğimiz konuları belirleyeceğiz. Genel Sekreterliğimizin ilgili mevzuat gereği, her yıl aralık ayının sonunda Yönetim Kurulumuza sunması gereken, Ajansın uygulanmakta olan insan kaynakları politikasına ilişkin raporunu bugünkü toplantımızda değerlendireceğiz. Rapor ile insan kaynakları planlaması, işe alım, eğitim, çalışma etiği, bilgilendirme, iş sağlığı ve güvenliği ve performans yönetimi hakkındaki bilgiler Yönetim Kurulumuza verilecektir. Bölgemiz için kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklendiği Doğrudan Faaliyet Destek programız kapsamında, 2016 yılında Ajansımıza 39 adet proje başvurusu yapılmıştır. Söz konusu projelerin değerlendirilmesi sonucunda şu ana kadar, Yönetim Kurulumuzca onaylanarak başarılı bulunan 17 adet projenin 15’i ile sözleşme imzalanmıştır. Bu toplantımızda, son dönemde başvurusu yapılıp değerlendirmede başarılı bulunan ve Genel Sekreterlikçe sunulan üç projeyi inceleyerek değerlendireceğiz. Bilindiği üzere Ajansımız, bölgemizin turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak amacıyla tanıtım faaliyetlerine özel önem vermektedir. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışı fuar faaliyetlerinin dışında gerçekleştirdiğimiz basılı materyal ve ulusal basın yayın kuruluşlarıyla işbirliği içinde yürüttüğümüz tanıtım çalışmalarını gözden geçireceğiz. Siz saygıdeğer yönetim kurulu üyelerimize teşrifleriniz ve katkılarınız için teşekkür eder; toplantımızda alacağımız kararların bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve başarılı olmasını diler, saygılar sunarım.” (HABER MERKEZİ)