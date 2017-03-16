Ege’nin organik ürünleri Amerika pazarına açılıyor

Dünya genelinde son yıllarda tüketici bilincinin artmasıyla yıldızı parlayan, insan sağlığına ve çevreye duyarlı organik ürünler, ABD’nin Anaheim kentinde düzenlenen Natural Products Expo West Fuarı’nda yeni dünyanın ithalatçılarının beğenisine sunuldu.

Natural Products Expo West Fuarı’nın Türkiye Milli Organizasyonu’nun bu yıl ilk kez Ege İhracatçı Birlikleri tarafından yapıldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, özellikle ABD’nin batı yakasında, ABD’nin ekonomik olarak en gelişmiş bölgeleri arasında yer alan Kaliforniya’da Türk gıda ürünlerinin tanıtım olanağı bulduğunu kaydetti.

Ege İhracatçı Birlikleri’nin Almanya’da düzenlenen ve dünyanın en büyük organik ürünler fuarı olan Biofach Organik Ürünler Fuarı’nda Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu uzun yıllardır başarıyla yerine getirdiğini hatırlatan Tarakçıoğlu, “Biofach Fuarı’nın katkılarıyla Türkiye’nin organik ürünler ihracatı 400 milyon dolar düzeylerine ulaştı. Natural Products Expo West Fuarı ile Türk organik sektörü dünyanın en çok organik ürün tüketen ikinci kıtasında güçlü bir tanıtım yapacak. Bu sayede 2023 yılı için ortaya koyduğumuz 2.5 milyar dolar organik ürün ihracatına bir adım daha yaklaşacağız” diye konuştu.

Almanya’da düzenlenen Biofach Fuarı’na Türkiye’den bu yıl 20 Türk organik ürün üreticisi firma katılırken, Natural Products Expo West Fuarı’na 7 Türk firması iştirak etti.

80 bin kişi ziyaret etti

Bu yıl 37.kez düzenlenen Natural Products Expo West Fuarı’na 80.000’in üzerinde ziyaretçinin katılarak geleceğin sağlıklı gıda ürünlerini şekillendirecek inovatif ürünleri deneyimleme şansı bulduğuna işaret eden Tarakçıoğlu şöyle devam etti: “Bu yıl toplam 3100 firma fuarda boy gösterdi. Türkiye Milli Katılım Organizasyonu kapsamında kuru meyve, süt ürünleri, meyve suyu ve un sektöründe faaliyet gösteren ülkemiz firmaları ürünlerini tanıtma olanağı buldu. Bu fuarın profesyonel ziyaretçi oranı oldukça yüksek olduğu için ABD pazarına girmek isteyen firmalar için son derece önemli bir etkinlik. Geleceğin sağlıklı gıda trendlerini takip etmek için de önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu yıl az firma ile de olsa ilk kez Türkiye’den milli katılımı gerçekleştirdik. Umarım ülkemizin gıda ürünlerini California pazarında bundan sonra daha çok görmeye başlarız.”

Organik ürünler pazarı 72 milyar doları geçti

Organik tarım tüm dünyada hızla gelişmekte ve günümüzde 120’den fazla ülkede uygulanmakta. Dünya genelinde organik gıda ve gıda dışı ürün üretim alanı, miktarı ve global ticaret hacmi her geçen yıl artıyor.

Pek çok ülkedeki organik tarım alanının payı giderek artış gösterirken, sertifikasız olarak çok daha fazla ülkede organik tarımda sertifikasyon sürecine yeni geçiş yapıldığı tahmin ediliyor.

Dünya çapında yapılan en son araştırmalara göre yaklaşık 31 milyon hektar alanda organik tarım yapılıyor ve organik olarak yönetilen çiftliklerin sayısı yaklaşık 634 bin. Bu veriler araştırmanın yapıldığı ülkelerdeki toplam tarımsal alanın yaklaşık yüzde 0,7’sini oluşturuyor.

Organik tarıma ayrılmış alanlar itibariyle Avustralya, Arjantin, AB, ABD, Kanada, Hindistan öne çıkan ülke ve ülke grupları arasında yer alıyor. Ülkelerarası dünya organik ürün ticaret hacmi, gıda-dışı ürünler de dahil olmak üzere 72 milyar doları aşmış durumda. ABD’de satışa sunulan toplam organik ürün ticaret hacmi 40 milyar dolara dayanmışken, Avrupa Birliği’nde organik ürünlerin satış değeri 22,2 Milyar Euro düzeyine ulaşmış durumda. Dünya genelinde gıda güvenliği ve güvenilirliği, karbon ayak izi konularında giderek yaygınlaşan bilinçlenme, tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaçlar, GDO gibi etkenlerin de etkisi ile ortaya çıkan soru işaretleri ve kaygıları ABD, AB başta olmak üzere gelişen ve gelişmekte olan hemen her ülkede tüketicilerin tercihlerine etki eder hale geldi. (İHA)