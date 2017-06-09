Egeliler, Avrupa’ya baharat ihracatını arttırmak için seferber oldu

Türk baharat ihracatçıları Avrupa Baharat Birliği (ESA) Genel Kurulu’na katılarak, Türkiye’nin güvenilir ticari partner olmaya devam ettiği mesajını verdi. ESA Genel Kurulu’na Türkiye’den 20 baharat ihracatçısı katıldı ve Türkiye’nin Avrupa’ya olan baharat ihracatını arttırmak için çaba gösterdi.

Avrupa Baharat Birliğinin (ESA) 2017 yılı Genel Kurul Toplantısı Fransa’nın Bordeaux kentinde yapıldı. Yaklaşık 190 kişinin katıldığı ESA Genel Kurulu’na Türkiye’den Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu Başkanlığı’nda 20 ihracatçı katıldı.

Ege İhracatçı Birlikleri ve 5 ihracatçı firmanın ESA genel kurul delegesi olduğunu belirten Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin sahip olduğu bitki çeşitliliği ile büyük bir potansiyele sahip olduğunu, bu potansiyeli katma değere dönüştürmek için Avrupa Baharat Birliği Genel Kurulu’nun büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Tarakçıoğlu, “15 Temmuz süreci sonrasında yabancı alıcıların Türkiye’ye gelme konusunda tereddütleri var. O nedenle bu dönemde, bu tür organizasyonlara katılım Türkiye imajı açısından çok daha önemli hale geldi” dedi.

“Tuz yerine baharat kullanımı öne çıkıyor”

Türkiye’nin 2016 yılında baharat ihracatından 175 milyon 15 bin dolarlık döviz elde ettiğine işaret eden Tarakçıoğlu, “Baharat ihracatımız 2015 yılında 153 milyon 950 bin dolar seviyesinde idi. Baharat ihracatımız yüzde 14 artış gösterdi. Baharat ihracatımızda Avrupa Birliği ülkeleri Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa en fazla ihracat yaptığımız ülkeler arasında. Doktorların tuz yerine baharat kullanımını tavsiye etmeleri baharat sektörü açısından büyük fırsat. Baharat çeşitliliğimizi daha etkin pazarlayarak kısa sürede milyar dolar mertebesinde ihracata ulaşabiliriz” diye konuştu.

ESA Genel Kurulu’nun baharat sektöründe tüm sektör bileşenlerini bir araya getirdiği bir etkinlik olduğuna vurgu yapan Tarakçıoğlu, şöyle devam etti. “Sektörün ana oyuncuları ve onların küresel tedarikçileri bir araya gelip, fikirlerini birbirleriyle tartışıp, olasılıkları ortaya koyarak endüstriyi güçlendirme için ortam yaratıyorlar. ESA, Avrupa Birliğinde bilinirliği ve yaptırım gücü üst seviyede bir kurum. Türkiye’nin ESA’ya verdiği destek bize ihracat olarak geri dönüyor.”