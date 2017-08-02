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02 AÄŸustos 2017
Ege, Ekonomi

Ege’den Temmuz ayÄ±nda 928 milyon dolarlÄ±k ihracat

Ege Ä°hracatÃ§Ä± Birlikleri (EÄ°B), 2017 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda 928 milyon 482 bin dolar ihracat gerÃ§ekleÅŸtirdi. Egeâ€™nin ihracatÄ± 2016 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda ise 763 milyon 735 bin dolar olurken, ihracatÄ± geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 22 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
Ege Ä°hracatÃ§Ä± Birlikleri 2016 yÄ±lÄ± Ocak – Temmuz dÃ¶neminde 6 milyar 226 milyon dolarlÄ±k ihracat kayda almÄ±ÅŸken, 2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk yedi aylÄ±k dÃ¶nemindeki ihracat tutarÄ± yÃ¼zde 4â€™lÃ¼k artÄ±ÅŸla 6 milyar 470 milyon dolara ulaÅŸtÄ±. Ege Ä°hracatÃ§Ä±larÄ±n son bir yÄ±llÄ±k ihracatÄ± ise yÃ¼zde 5â€™lik artÄ±ÅŸla 11 milyar 145 milyon dolara yÃ¼kseldi.
Ege Ä°hracatÃ§Ä± Birlikleri’nin Temmuz ayÄ±nda kayda aldÄ±ÄŸÄ± sanayi Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± 2016 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 24â€™lÃ¼k artÄ±ÅŸla 424 milyon dolardan, 525 milyon dolara yÃ¼kselirken, TarÄ±m Ã¼rÃ¼nleri ihracatÄ± yÃ¼zde 13â€™lÃ¼k geliÅŸimle 288 milyon dolardan 324 milyon dolara Ã§Ä±ktÄ±. Madencilik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n ihracatÄ± ise; yÃ¼zde 55â€™lik rekor artÄ±ÅŸla 50 milyon dolardan 78 milyon dolara fÄ±rladÄ±.
Temmuz ayÄ±nda; Ege Ä°hracatÃ§Ä± Birlikleri Ã§atÄ±sÄ± altÄ±ndaki 12 ihracatÃ§Ä± birliÄŸinden 8 tanesi, 2016 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±na gÃ¶re ihracatÄ±nÄ± arttÄ±rÄ±rken, 4 tanesi geÃ§en yÄ±lkÄ± ihracat rakamlarÄ±nÄ± yakalayamadÄ±.
ZeytinyaÄŸÄ± ihracatÄ± rekora abone oldu
Son bir yÄ±ldÄ±r ihracatta her ay rekorlar kÄ±ran Ege Zeytin ve ZeytinyaÄŸÄ± Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi Temmuz ayÄ±nda yÃ¼zde 163’lÃ¼k ihracat artÄ±ÅŸÄ± ile 2016 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda 5 milyon 357 bin dolar olan ihracatÄ±nÄ± 2017 yÄ±lÄ± Temmuz ayÄ±nda 13 milyon 397 bin dolara Ã§Ä±kardÄ±.
100 milyon dolar barajÄ±nÄ± geÃ§en tek sektÃ¶r HazÄ±rgiyim ve konfeksiyon
Ege HazÄ±rgiyim ve Konfeksiyon Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi 119 milyon 717 bin dolarlÄ±k ihracat rakamÄ±yla zirvedeki yerini korurken, ihracatÄ±nÄ± Temmuz ayÄ±nda yÃ¼zde 17 arttÄ±rma baÅŸarÄ±sÄ± gÃ¶sterdi. Ege Su ÃœrÃ¼nleri ve Hayvansal Mamuller Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi yÃ¼zde 32â€™lik ihracat yÃ¼kseliÅŸiyle ihracatÄ±nÄ± 60 milyon dolardan 78 milyon 945 bin dolara yÃ¼kseltti ve Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±rada yer aldÄ±.
Madencilik sektÃ¶rÃ¼ yÃ¼zde 55â€™lik artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ± yakaladÄ±
Ege Maden Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi yÃ¼zde 55â€™lik ihracat artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±yla ihracat rakamÄ±nÄ± 50 milyon 778 bin dolardan, 78 milyon 493 bin dolara Ã§Ä±kardÄ± ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada yer buldu. Ege Maden Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸiâ€™ni 67 milyon 422 bin dolarlÄ±k ihracat rakamÄ±yla Ege Demir ve DemirdÄ±ÅŸÄ± Metaller Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi takip etti.
Ege YaÅŸ Meyve Sebze Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi yÃ¼zde 32â€™lik ihracat artÄ±ÅŸ hÄ±zÄ±yla ihracatÄ±nÄ± 49 milyon dolardan 65 milyon dolara Ã§Ä±karÄ±rken, ihracatta yatay bir seyir izleyen Ege TÃ¼tÃ¼n Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi 61 milyon 623 bin dolarlÄ±k dÃ¶vizi TÃ¼rkiyeâ€™ye kazandÄ±rdÄ±.
Temmuz ayÄ±nda ihracatÄ±nÄ± yÃ¼zde 8 arttÄ±ran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi 42 milyon 976 bin dolarlÄ±k dÃ¶viz girdisi saÄŸlarken, Ege Tekstil ve Hammaddeleri Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi yÃ¼zde 50â€™lik ihracat artÄ±ÅŸÄ±yla 19 milyon 233 bin dolara ulaÅŸtÄ±.
Ege Hububat Bakliyat YaÄŸlÄ± Tohumlar ve Mamulleri Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi Temmuz ayÄ±nda 19 milyon 99 bin dolarlÄ±k ihracat gerÃ§ekleÅŸtirirken, Ege Deri ve Deri Mamulleri Ä°hracatÃ§Ä±larÄ± BirliÄŸi yÃ¼zde 34â€™lÃ¼k artÄ±ÅŸla ihracatÄ±nÄ± 9,7 milyon dolardan, 12,9 milyon dolara Ã§Ä±kardÄ±. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  Germencikli SayacÄ±lar Suriyelilere Tepkili

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