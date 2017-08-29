Ege su ürünleri Çin yolcusu

Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden su ürünleri sektörü, levrek ve çipurada Avrupa pazarında yüzde 25 pazar payına ulaştıktan sonra yönünü dünya devi Çin’e çevirdi.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 25-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Fisheryseafood Expo 2017 (FISHEX) Fuarı’na 18 metrekarelik info stand ile katılarak levrek, çipura ve alabalık tanıtımı yaptı.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Çin’de su ürünleri tüketiminin yaygın olduğunu, 50 milyon alım gücü yüksek müşteri kitlesi olduğunu, bu kitlenin Türk balıklarını daha çok tüketmesini istediklerini belirtti.

Çin, 7.5 milyar dolarlık dev bir pazar

Yakın gelecekte Çin’in dünya ekonomisinde bir numara olmasının beklendiğine işaret eden Kızıltan, “Çin’de balık yanında, karides, istiridye, deniz tarağı, deniz patlıcanı gibi ürünler yoğun tüketiliyor. Yıllık su ürünleri ithalatları 7.5 milyar dolar seviyesinde. Bizim Çin’e ihracatımız ise 3 milyon dolar seviyesinde. Su ürünleri sektörümüz bu pazara yoğunlaştığı takdirde ihracatımız katlanarak artabilir. Türkiye’den Uzakdoğu’ya özellikle deniz patlıcanı ihracatımızı arttırabiliriz. Bunun yanında tüm dünyada beğenilen levrek, çipura ve alabalığımızı da Uzakdoğululara daha fazla ihraç edebiliriz” dedi.

Çin’de 50 milyonluk alım gücü yüksek ve deniz ürünlerini çok seven ve tüketen bir toplum olduğunu kaydeden Kızıltan, şöyle devam etti: “Bu coğrafyada yaşayanlar, alternatif lezzetleri ve türleri denemek istiyorlar. Bizim Akdeniz ürünlerimiz levrek ve çipura hem Akdeniz mutfağı menülerini sunan restoranlarda, hem de geleneksel Çin mutfağına girmiş durumda. Çinliler, dünyayı geziyor ve yeni keşfetmeye başladıkları lezzetleri ülkelerinde de bulmak istiyorlar. Salt ürünlerimizi değil aynı zamanda Türk mutfağını da tanıtarak Çin’de sürdürülebilir bir pazar payına erişmek istiyoruz. Çin’deki tanıtım çalışmalarımıza sonraki yıllarda da devam etmeyi planlıyoruz.”

Çin’i alternatif hedef pazar olarak gördüklerinin altını çizen Sinan Kızıltan, büyük fırsatları değerlendirmek ve yeni ihracat bağlantıları kurmak amacıyla fuara katıldıklarını sözlerine ekledi.

25-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Fisheryseafood Expo 2017 (FISHEX) Fuarı, Güney Çin’de deniz ürünleri pazarındaki en büyük Ticaret platform olarak öne çıkıyor. Fuara 63 ülkeden 418 firma katılırken, yaklaşık 33 bin kişi ziyaret etti. (İHA)