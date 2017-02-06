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06 Şubat 2017
Ege, Ekonomi

Ege kiraz ve üzümde Avrupa pazarını güçlendiriyor

Türkiye’nin taze üzüm ve kiraz ihracatında en önemli paya sahip olan Avrupa ülkelerindeki pazar payını artırmak için URGE Projesi kapsamındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen URGE Projesi’ne katılan 13 firma 8 – 10 Şubat 2017 tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirilecek olan ve sektörün en önemli uluslararası etkinlikleri arasında olan Fruit Logistica Fuarı’na katılarak Avrupa pazarındaki konumlarını güçlendirme çabası içinde olacak.
Almanya’nın sofralık üzüm ihracatında Rusya’dan sonra en büyük ikinci pazarları konumunda olduğuna işaret eden Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, Rusya ve Almanya’yı ise; Beyaz Rusya, Polonya, Avusturya, Hollanda, Litvanya ve İngiltere’nin takip ettiğini kaydetti.
Türk kirazının yarısı Almanya’ya ihraç edildi
Türkiye’nin sofralık kiraz ihracatında Almanya’nın tek başına yüzde 50’lik pay aldığını anlatan Seyyar, “Ardından sırasıyla, Hollanda, Norveç, İsveç, İngiltere, İtalya, Belçika ve Danimarka ihracat yapılan ilk on ülke içerisinde yer alıyor. Almanya, URGE Projemiz kapsamındaki iki üründe de önemli ihraç pazarımız. Almanya’da 3 milyonun üzerinde Türk yaşıyor. Türk ürünlerinin bilinirliği üst seviyede. Almanya’ya ihracatımızı daha da arttırabilecek noktadayız. Bu fuara tüm Avrupa’dan alıcılar geliyor. Avrupa bölgesinin yüksek satın alma kapasitesi, coğrafi yakınlık ve Türk ürünlerine ilişkin mevcut farkındalık gibi özelliklerden dolayı Fruit Logistica Fuarına katılım çok önemli. Bize yeni fırsatlar doğuracak” şeklinde konuştu.
URGE projesi kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan faaliyetlerin bir yol haritasına bağlı olduğunu, her bir faaliyetin birbirini tamamladığına dikkati çeken Seyyar düşüncelerini şöyle anlattı; “Fuar kapsamında bir yandan, sektörün gücünün ve kapasitesinin iyi bir şekilde gösterilmesi sağlanırken, bir yandan da gelecek döneme ilişkin çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, Aralık 2016’da ziyaret edilen Şili’de ülke ihracatçıları ile işbirliği için oluşturulan zeminin daha da güçlendirilmesi için Şili İhracatçı Birlikleri Başkanı ile Almanya’da tekrar bir araya geleceğiz.” (İHA)

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