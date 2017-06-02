Ege ihracatı Mayıs ayında yüzde 7 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) 2017 yılı Mayıs ayında 953 milyon 783 bin 84 dolar ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin, 2016 yılı Mayıs ayı ihracatı ise 893 milyon 28 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. EİB’nin ihracatı Mayıs ayında yüzde 7 artış gösterdi.

Egeli ihracatçılar, 2017 yılı Ocak – Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 2 arttırarak 4 milyar 454 milyon dolardan, 4 milyar 543 milyon dolara çıkardı. Son bir yılık dönemde EİB üyelerinin yaptığı ihracat ise; yüzde 4’lük yükselişle 10 milyar 609 milyon dolardan, 10 milyar 989 milyon dolara çıktı.

Zeytincilik sektörünün ihracatı yüzde 172 arttı

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) 2016 yılının son çeyreğinde başlayan ihracat artışını Mayıs ayında da sürdürdü. Mayıs ayında ihracatını yüzde 172 arttıran EZZİB üyeleri, Türkiye’ye 19 milyon 676 bin dolar döviz kazandırdı. EZZİB’in 2016 yılı Mayıs ihracat rakamı ise; 7 milyon 228 bin dolar olmuştu.

Mayıs ayında, Ege İhracatçı Birlikleri üyelerinin yaptığı sanayi ürünleri ihracatı yüzde 4’lük artışla 482 milyon dolardan 503 milyon dolara çıkarken, Ege’den yapılan ihracatta tarım ürünleri ihracatı 3 aylık gerilemenin ardından Mayıs ayında yüzde 5’lik artışla 347 milyon dolardan, 365 milyon dolara yükseldi. Madencilik sektörü ise; yüzde 36’lık ihracat artış hızı yakaladı ve ihracatını 63 milyon dolardan 85 milyon dolara arttırdı.

Zirveye tütün sektörü yerleşti

2017 yılı Mayıs ayında Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, 2016 yılı Mayıs ayı ihracat rakamlarını arttırma başarısı gösterirken, 7 tanesi geçen yılki performanslarının gerisinde kaldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği 96 milyon 840 bin dolarlık ihracat rakamıyla Mayıs ayında en fazla ihracat yapan birlik olurken, 2016 yılı Mayıs ayında yaptığı 76 milyon 20 bin dolarlık ihracat rakamını yüzde 27 geliştirdi.

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği 92 milyon 522 bin dolarlık ihracat tutarıyla ikinci sırada yer alırken, Ege Maden İhracatçıları Birliği 85 milyon 626 bin dolarlık ihracatla üçüncü sıraya tutundu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 12 arttırarak 71 milyon 843 bin dolara erişirken, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği’nin Mayıs ayı ihracat rakamı 61 milyon 237 bin dolar oldu.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılı Mayıs ayı ihracat rakamı 52 milyon 89 bin dolarda kalırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 50 milyon 77 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ise; 44 milyon 974 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2017 yılı Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30’luk düşüşle 38 milyon 834 bin dolardan, 26 milyon 992 bin dolara indi.

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 2017 yılı Mayıs ayında ihracatını yüzde 21 arttırarak 22 milyon 711 bin dolara tırmanırken, Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracatı ise; 9 milyon 936 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Nisan ayında eksiye düşen EİB ihracatının Mayıs ayında tekrar artışa geçmesinden mutluluk duyduklarını kaydetti. Ege Bölgesi’nden ihracatta Mayıs ayında yakalanan artışının önümüzdeki aylarda da devam etmesini beklediklerini dile getiren Ünlütürk, “Türkiye ihracatının gerisinde kalan artış hızımızı, Türkiye ortalamasına çıkarmayı amaçlıyoruz. Ege İhracatçı Birlikleri olarak çalışmalarımızı; Ar-Ge, Tasarım, İnovasyon sac ayağı üzerine kurguluyoruz” şeklinde konuştu.

Rusya’ya ihracat yüzde 56 artış gösterdi

Ege İhracatçı Birlikleri’nden 2017 yılı Mayıs ayında yapılan ihracatta ilk sırayı 106 milyon 971 bin dolarlık ihracatla Almanya aldı. Almanya’yı 70 milyon 315 bin dolarlık ihracatla Amerika Birleşik Devletleri izlerken, İtalya 67 milyon 192 bin dolarlık tutarla üçüncü sırada yer aldı.

Rusya ile ilişkilerin normalleşmesi sonrasında Rusya’ya yapılan ihracat ise yüzde 56’lık yükselişle 12 milyon 655 bin dolardan 19 milyon 706 bin dolara çıktı. Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri, Mayıs ayında 181 ülkeye ihracat yapma başarısı gösterdi. (İHA)