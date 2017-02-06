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06 Şubat 2017
Ege, Kültür Sanat

Efelerin ressamı eserlerini İstanbul’da sergiliyor

Sanat dünyasında “Efelerin Ressamı” olarak anılan Ödemişli Ressam Mustafa Ali Kasap son dönem eserlerini İstanbul’da sergiliyor.
Sanatçının ağırlıklı olarak kadın efe resimleri olmak üzere tamamı efe resimlerinden oluşan eserleri “Bize Derler Çakıcı” adıyla Nişantaşı Ellen Art Sanat Galerisi’nde sergileniyor.
Serginin açılışı nedeniyle Ellen Art Sanat Galerisi’nde yapılan tanıtım ve açılış kokteyline çok sayıda davetli katıldı. İstanbul’da yaşayan Egelilerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışına İstanbul Egeliler Birliği Derneği başkanı Hüseyin Reşit Öz, Ödemişliler Derneği üyeleri ve sanatseverler katılmak suretiyle sanatçıya destek verdiler.
İkramların yapıldığı tanıtım kokteylinde davetlilerin söylediği Ege türküleri açılış törenine ayrı bir renk kattı. Misafirlere hitaben bir konuşma yapan Sanatçı Mustafa Ali Kasap; “Ege’nin tüm kadınların hepsi birer kadın efedir. Eserlerimde Türk kadının güzelliği ve zarafetinin yanı sıra asil ve dik duruşunu fırçam ve boyamla eserlerimde anlatmaya çalıştım. Sergime katılan başta Egeli dostlar olmak üzere tüm sanatseverlere teşekkür ederim” dedi.
“Bize Derler Çakıcı” adlı sergi 24 Şubat 2017 tarihine kadar Nişantaşı Ellent Art Sanat Galerisi’nde açık kalacak. (İHA)

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