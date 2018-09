ÇATIŞMADA ÖLEN OĞLU İÇİN AĞIT YAKAN 70 YAŞINDAKİ ANNEYE, “SUÇLUYU ÖVME”DEN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Manisa’nın Salihli İlçesi’nde 30 yıl önce öldürülen oğlunun mezarı başında anma törenine katılan 70 yaşındaki iki gözü görmeyen Ayşe Karakaya, TCK’nın 53/1 ve 215/1 maddelerini ihlal sulundan 9 Mart Cuma günü 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) görüşülecek olan 301. madde ve düşünce suçları davaları gündemde tartışılırken, Manisa’nın Salihli İlçesi’nde 70 yaşında bir kadının TCK’nın 53/1 ve 215/1 maddelerinden yargılanacağı belirtildi. 30 yıl önce öldürülen oğlunun mezarı başında anma törenine katılan 70 yaşındaki iki gözü görmeyen Ayşe Karakaya, 9 Mart Cuma günü 2 yıla kadar hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak.

1977 yılında OTDÜ’de okurken Jandarma ile girdiği çatışmada ölen Ertuğrul Karakaya’nın ailesi ve sevenleri, 8 Haziran 2006 yılında Salihli Asri Mezarlığı’nda bulunan mezarı başında anma yaparlarken tutuklanarak mahkemelik olmuştu. 9 Mart’ta yapılacak olan ilk duruşmaya gideceğini söyleyen iki gözü görmeyen Ayşe Nine oğlunun mezarı başında, “Benim ciğerimi, evladımı öldürdüler. Ona niye kıydılar. O bir gün ben ise her gün öldüm. Ben mezar başında bunları söylediğimden dolayı 70 yaşında beni mahkemeye verdiler. Bunun için ceza alacaksam, evladımı mezarı başında ziyaret ettiğim için ceza alacaksam, ben cezama razıyım. Şimdiden versinler” dedi.

TKP İlçe Başkanı Okan Esen ile EMEP İlçe Başkanı Turgut Güler ise “Ertuğrul Karakaya’nın suç işlediğine dair resmi bir kayıt yoktur. Bunun için, suçlunu suçunu övmek gibi bir suç olamaz. İşte elimizdeki belge, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Ertuğrul Karakaya’nın her hangi bir suç örgütü ya da her hangi bir suç kaydına rastlanmamıştır şeklinde yazısı vardır” diye konuştu.

(İHA)