Aydın’dan İnovaLİG’e 1 firma başvurdu

Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı olan ve şirketlerin inovasyon yetkinliklerini yarıştıracakları İnovaLİG 2017’ye 971 firma başvururken, başvuruların 101 tanesi Egeli firmalardan oluştu. Aydın’dan gerçekleşen başvuru sayısı 1 olarak gerçekleşti.

İnovaLİG 2017 başvurularında İzmir 62 firma ile İstanbul ve Ankara’nın ardından üçüncü sırada yer alırken, Denizli 20 firma ile en fazla başvuru yapan sekizinci il oldu. Manisa İnovaLİG 2017’de 8 firma ile temsil edilirken, Afyonkarahisar 6, Kütahya 2, Aydın, Muğla ve Uşak’tan 1’er firma başvurdu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Türkiye’de faaliyet gösteren 67 bin ihracatçı firmanın çatı kuruluşu Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin gerçekleştirdiği Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG ile şirketlerin hem inovasyon yetkinlikleri bazında yarışacaklarını, hem de inovasyon kültürlerini interaktif bir platformda geliştirme fırsatı bulacaklarını kaydetti.

İnovaLİG 2016’ya Ege Bölgesi’nden 115 başvuru olduğunu hatırlatan Ünlütürk, “Katma değerli ürün üretimi ve ihracatı için İnovasyon, Tasarım ve Ar-Ge’ye yatırım yapmamız gerekiyor. 2018 yılında Ege Bölgesi’nden çok daha fazla firmamızı İnovaLİG’e başvurmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin İnovaLİG programı ile ülkemizde gerek kamu gerek özel sektör kuruluşlarında inovasyon bilincini geliştirmeyi amaçladığını anlatan Ünlütürk, şöyle devam etti: “İnovaLİG ile Türkiye’deki firmaların inovasyon karneleri çıkarılarak her yılın inovasyon liderleri belirleniyor. İnovaLİG’de yer alan firmalar hem Türkiye hem de Avrupa standartlarında inovasyon karnelerini elde etmiş oluyor. Dolayısıyla, bu program ile şirketlerin organizasyonlarına ve günlük operasyonlarına inovasyon kültürünü yerleştirmeleri için oldukça önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye’nin yaratıcılık potansiyeli, doğru inovasyon yönetim yetkinlikleri ile katma değere dönüşüyor”

En fazla başvuru Bilişim Hizmetleri sektöründen oldu

İnovaLİG 2017’ya 49 sektörde 971 firma başvururken öne çıkan sektörler; Bilişim Hizmetleri, Otomotiv Endüstrisi, Makine ve Aksamları, Kimyevi Maddeler ve Mamulleri, Tekstil ve Hammaddeleri, Lojistik, Taşımacılık ve Kargo Hizmetleri, Elektrik-Elektronik ve Hizmet, Hazırgiyim ve Konfeksiyon, Sağlık Hizmetleri, Demir ve Demirdışı Metaller, Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri, Bankacılık, İklimlendirme, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller, Meyve Sebze, Kuru Meyve, Zeytin ve Zeytinyağı sektörleri oldu. (İHA)