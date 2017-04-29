Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
29 Nisan 2017
Ege, Eğitim

Avrupalı öğrenciler Türk kültürünü tanıdı

Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelen 31 yabancı öğrenci, Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.
Polonya koordinatörlüğünde İtalya, Türkiye, Romanya ve Çek Cumhuriyeti tarafından ortak yürütülen projenin Türkiye ayağında, Avrupa ülkelerinden gelen 31 yabancı öğrenci, Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Köyceğiz, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kent’ini gezen yabancı öğrenci ve öğretmenler Türk kültürünü ve bölgeyi tanıma şansı yakaladı. 4 gün süresince yapılan eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerin ardından Köyceğiz Kulak Mesire alanında buluşan öğrenciler, çalışmaların anlatıldığı bir sunum ile projenin Türkiye ayağını sonlandırdı.
Proje Koordinatörlerinden Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Uygar Turgut, okul olarak Avrupa Birliği Erasmus projesini 2 yıldır yürüttüklerini aktardı.
Projenin Türkiye ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Turgut, “Eğitim faaliyetleri kapsamında bizler öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından öğrencileri de ülkemizde ağırlıyoruz. İnternetin ve teknolojinin eğitim, öğretim faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılması ve verimliliğin arttırılması amacı ile çalışıyoruz. Misafirlerimiz ile akademik ve sosyal kültürel faaliyetler yapıyoruz” diye konuştu.
4 kez Türkiye’ye geldiğini söyleyen projenin Polonya koordinatörü Mirek Zimala, Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu ve insanların gösterdiği misafirperverlikten mutlu olduklarını dile getirdi.
“Kendi inancım ile ilgili gerçekleri Türkiye’de öğrendim”
Romanya’dan gelen Cristina Eleva ise, Türkiye ziyaretinin çok farklı ve muhteşem bir tecrübe olduğunu ifade etti. Kendi inancı ile ilgili gerçekleri Türkiye’de öğrenme fırsatı yakaladığını anlatan Eleva, “Efes’e gittiğimizde Meryem Ana’yı ziyaret etmiştik ve çok güzel şeyler öğrenme şansım oldu. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.
4 günde Türkçeyi söktü
Türkiye’ye gelmeden önce ülke ile ilgili hiçbir fikri olmadığını söyleyen Çek öğrenci Eliska Ticha ise, 4 gün içerisinde Türkçe kelimeler öğrenerek, iletişim kurmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.
Türklere karşı tarihten gelen ön yargıları kırmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Köyceğiz Fen Lisesi öğrencisi Yağız Gürcoşkun ise, “Gerçekten çok iyi arkadaşlıklar edindim. Bize çok şey kattı. Bir çok öğrenci için büyük bir deneyim. Yurt dışına gitme ve yabancılara ülkemizi tanıtma fırsatımız oldu. Bu projeden çok memnunuz” ifadelerini kaydetti. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Şiirler öğrencilerin dilinde hayat buldu

Share

BENZER HABERLER

Aydın’da Mevsimler tersine döndü

Aydın’da Mevsimler tersine döndü

Aydın’da dev kelebek şaşırttı

Aydın’da dev kelebek şaşırttı

Aydın İnciri, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine damga vurdu

Aydın İnciri, Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine damga vurdu

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KALKTI”

“EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KALKTI”

Bu da salep kent çadırları

Bu da salep kent çadırları

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Dernekler için beyan süresi 30 Nisan’sa sona eriyor

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Parçalı Bulutlu
Bugün 04/30 0%
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu. En yüksek 27°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.
Parçalı Bulutlu
Bugün 04/30 0%
Parçalı Bulutlu
Gece gökyüzü açılıyor. En düşük 13°C. Rüzgâr , 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

  • Euro

  • BIST

  • Altın

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE