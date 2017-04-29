Avrupalı öğrenciler Türk kültürünü tanıdı

Avrupa Birliği Erasmus projesi kapsamında Muğla’nın Köyceğiz ilçesine gelen 31 yabancı öğrenci, Türk kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Polonya koordinatörlüğünde İtalya, Türkiye, Romanya ve Çek Cumhuriyeti tarafından ortak yürütülen projenin Türkiye ayağında, Avrupa ülkelerinden gelen 31 yabancı öğrenci, Köyceğiz Fen Lisesi öğrencileri ile bir araya geldi. Proje kapsamında yürütülen eğitim faaliyetlerinin yanı sıra Köyceğiz, Akyaka, Marmaris, Fethiye ve İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kent’ini gezen yabancı öğrenci ve öğretmenler Türk kültürünü ve bölgeyi tanıma şansı yakaladı. 4 gün süresince yapılan eğitim, öğretim ve kültürel faaliyetlerin ardından Köyceğiz Kulak Mesire alanında buluşan öğrenciler, çalışmaların anlatıldığı bir sunum ile projenin Türkiye ayağını sonlandırdı.

Proje Koordinatörlerinden Köyceğiz Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Uygar Turgut, okul olarak Avrupa Birliği Erasmus projesini 2 yıldır yürüttüklerini aktardı.

Projenin Türkiye ayağını gerçekleştirdiklerini belirten Turgut, “Eğitim faaliyetleri kapsamında bizler öğrencilerimizi yurt dışına gönderiyoruz. Yurt dışından öğrencileri de ülkemizde ağırlıyoruz. İnternetin ve teknolojinin eğitim, öğretim faaliyetlerinde etkin şekilde kullanılması ve verimliliğin arttırılması amacı ile çalışıyoruz. Misafirlerimiz ile akademik ve sosyal kültürel faaliyetler yapıyoruz” diye konuştu.

4 kez Türkiye’ye geldiğini söyleyen projenin Polonya koordinatörü Mirek Zimala, Türkiye’nin muhteşem bir ülke olduğunu ve insanların gösterdiği misafirperverlikten mutlu olduklarını dile getirdi.

“Kendi inancım ile ilgili gerçekleri Türkiye’de öğrendim”

Romanya’dan gelen Cristina Eleva ise, Türkiye ziyaretinin çok farklı ve muhteşem bir tecrübe olduğunu ifade etti. Kendi inancı ile ilgili gerçekleri Türkiye’de öğrenme fırsatı yakaladığını anlatan Eleva, “Efes’e gittiğimizde Meryem Ana’yı ziyaret etmiştik ve çok güzel şeyler öğrenme şansım oldu. Burada olmaktan çok mutluyum” dedi.

4 günde Türkçeyi söktü

Türkiye’ye gelmeden önce ülke ile ilgili hiçbir fikri olmadığını söyleyen Çek öğrenci Eliska Ticha ise, 4 gün içerisinde Türkçe kelimeler öğrenerek, iletişim kurmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı.

Türklere karşı tarihten gelen ön yargıları kırmak için elinden geleni yaptığını söyleyen Köyceğiz Fen Lisesi öğrencisi Yağız Gürcoşkun ise, “Gerçekten çok iyi arkadaşlıklar edindim. Bize çok şey kattı. Bir çok öğrenci için büyük bir deneyim. Yurt dışına gitme ve yabancılara ülkemizi tanıtma fırsatımız oldu. Bu projeden çok memnunuz” ifadelerini kaydetti. (İHA)