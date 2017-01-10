80 TL ÜZERİ ELEKTRİK FATURALARINA İNDİRİM

Aydın, Denizli ve Muğla illerinin elektriğini dağıtan Aydem Elektrik Perakende Satış A.Ş. ile, İzmir ve Manisa illerinin elektriğini dağıtan Gediz Elektrik Perakende Satış A.Ş., Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından alınan yeni kararın ardından, yıllık 2400 kWh ve üzerinde elektrik enerjisi tüketen müşterilerine indirimli elektrik sağlayacak.

EPDK, 2017 yılı ‘Serbest Tüketici Yıllık Tüketim Limiti’ni yeniden belirledi. Serbest tüketici limiti 3600 kWh‘ten 2400 kWh’e düşürüldü. Böylece aylık 80 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen Türkiye genelindeki yaklaşık 8,4 milyon müşteri, ‘Serbest Tüketici’ kapsamına girdi.

Bu değişikliğin ardından, yeni yıldan itibaren Aydem ve Gediz Elektrik müşterileri, indirimli elektrikten ve çok özel avantajlardan faydalanmaya başlayabilecekler.

Müşterilerine indirimli elektrik fırsatından yararlanma çağrısında bulunan Aydem ve Gediz Elektrik Satış Müdürü Hayrettin Üçüncü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Belirlenen yeni limit ile sanayi ve ticarethane müşterilerimizin yanı sıra mesken müşterilerimizin daha geniş bir kesimi indirimli elektrik fırsatından yararlanabilecektir.

Enerji danışmanlarımız, bu müşterilerimizi ziyaret ederek hem bilgi vermekte, hem de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda indirimli elektrik almaları için ikili sözleşme yapmaktadır. Ayrıca ilgili müşterilerimizin en yakın Müşteri İlişkileri Merkezlerimize (“MİM”) başvuruları halinde de bu fırsattan yararlanabileceğini duyurmak isteriz.”

İndirimli elektrik kullanmak isteyen müşterilerin aboneliklerini üzerlerine almaları gerekliliğine ve söz konusu işlemin oldukça basit ve kısa süreli bir işlem olduğuna dikkat çeken Üçüncü, başvuru yapmak isteyen abonelerin, gerekli evrak listesine internet sitesi üzerinden ulaşabileceklerini belirtti.

İndirimden faydalanan abonelerin aldıkları hizmet kalitesinde hiçbir değişiklik olmadığına da söyleyen Üçüncü, yapılacak sözleşme sonrası indirim yansıtılarak düzenlenmiş faturaların şirket tarafından abonelere gönderileceğini aktardı.

Ayrıca, imzalanacak sözleşmelerin ayrıntılarıyla ilgili olarak, EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın “Abonelik sözleşmeleri dikkatle okunmalı ve imzalanmalı. Vatandaşlarımız, tedarikçisini titizlikle seçmeli ve kendi tüketim alışkanlıklarına uygun sözleşmelerin altına imza atmalı.” sözlerini hatırlatan Üçüncü, tüketicilerin mağduriyet yaşamamaları için dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.