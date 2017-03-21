ZAVALLICIKLAR

Aydın’ın Efeler kent merkezinde yaşayan sahipsiz sokak köpeklerinin hayatı gün geçtikçe zorlaşıyor.

Kentin giderek daha da betonlaşması, trafiğin ve nüfusun daha da artması, sokaklarda yaşayan ve barınacak yerleri olmayan bu zararsız hayvanların hayatını olumsuz etkiliyor.

Efeler kent merkezinde artık bu hayvanların yatacakları gözlerden uzak sakin bir köşe bulmak neredeyse imkansız hale geldi.

Kentin her köşesi beton yığınları ile doldu. Mevcut park ve bahçelerin çoğu da hem küçük, hem de artık insanlar tarafından yoğun şekilde kullanılıyor.

Eskiden mahallelerde sokak aralarında kıyıda köşede yatan sahipsiz sokak köpekleri, en dar sokaklara bile koca koca çok katlı beton apartmanlar dikilip, bu daracık sokakların kaldırımları da parketmiş otomobillerle dolup taşınca, sürekli insanların gelip geçtiği bu sokaklarda barınamaz oldular.

Çaresiz kalan bu dört ayaklı dostlarımız, insanların kendilerini rahatsız etmeyecekleri, kendilerinin de insanları tedirgin etmeyecekleri en akla gelmeyecek yerlere sığınmaya çalışıyorlar.

Mesela Zafer Meydanı’ndaki döner kavşağın ortası bu yerlerden birisi.

Onca trafik, gürültü ve insan yoğunluğuna rağmen, döner kavşağın ortasındaki bir avuç yeşillik alana sığınan birkaç sahipsiz köpek, günü uyuyarak geçirebilmek ve güneşin altında biraz olsun ısınabilmek için burayı tercih etmişler.

Çünkü trafik, gürültü ve gelip geçen insanlar çok da olsa, bu döner kavşağın ortasına genellikle insanlar pek uğramıyor. Kavşağı çeviren çalılıklar ve yeşillikler de şehrin bu dört ayaklı sakinlerine biraz olsun gözlerden uzak kalma şansı vermiş.

Onlar da onca trafik gürültüsüne ve onca tedirgin edici hareketliliğe rağmen, en azından yanlarından gelip geçen ya da kendilerini tedirgin eden yayalar olmadığı için buraya sığınmışlar.

Ama Aydın halkı arasında Yağcılar İçi olarak bilinen Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir köpeğin durumu biraz farklı.

Aydınlıların en çok tercih ettiği alışveriş güzergâhlarından birisi olan Yağcılar İçi, özellikle havaların güzel olduğu günlerde tıklım tıklım dolu oluyor.

Bu kadar yoğun kalabalığa rağmen, yanıbaşından vızır vızır geçen insanların kalabalığına hiç aldırmadan caddenin tam ortasına yatmış uyumaya çalışan bir köpek, oldukça dikkat çekici.

Ama kimseye zarar vermeden ölü gibi hareketsiz yatıp uyuyan bu köpeğe sevgi ve şevkatle yaklaşan bir amca, objektifimize takıldı.

Amca, köpeğin ölü mü yoksa canlı mı, zehirlenmiş mi yoksa uyuyor mu olduğunu anlamak için ona seslendi.

Köpek gözlerini açıp başını kaldırıp bakınca, amca da hayvanın endişelenecek bir durumu olmadığını görüp rahatladı ve ona sevgi dolu birkaç söz söyledi.

Kentimizde bizlerle beraber yaşamını sürdürmeye çalışan bu dört ayaklı dostumuz da amcadan zarar gelmeyeceğini anlamış gibi, endişeli ve ürkek bakmaktan vazgeçti, tekrar başını yere koyarak uyumaya devam etti.

Efeler halkı, genellikle kentin bu dört ayaklı sakinlerine son derece merhametli ve hoşgörülü davranıyor. Barınacak yeri olmayan bu çaresiz hayvanlara kötü davranan kişiler çok ender çıkıyor. Çoğu zaman kent sakinleri, kasap ya da benzeri bazı hayırsever işyeri sahiplerinin uygun bir köşede bu hayvanlara sevap olsun diye yiyecek verdikleri de oluyor.

Efeler’de yaşayan kimsesiz sokak hayvanları, diğer bazı büyükşehirlerde yaşayan hemcinslerine göre bu açıdan biraz daha şanslı sayılabilirler.

(FİLİZ DİNDAR)