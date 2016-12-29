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29 Aralık 2016
Efeler, Eğitim

ZAFER ORTAOKULU’NDAN ÖZAKCAN’A TEŞEKKÜR ZİYARETİ

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Zafer Ortaokulu Müdürü ve Okul Aile Birliği Başkanı, okullarına yapılan bakım ve onarımdan dolayı T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’a teşekkür ziyaretinde bulundu.
Zafer Ortaokulu Müdürü Gökhan Çoban, Müdür Yardımcısı Nuray Sinan, Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Doğan ve Başkan Yardımcısı Arzu Uygun, T.C. Efeler Belediyesi’nin okullarına verdiği destekden dolayı Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek teşekkür etti.
“DESTEKLERİNİ HER ZAMAN GÖRÜYORUZ”
T.C. Efeler Belediyesi’nin desteğini her zaman gördüklerini ifade eden Okul Aile Birliği Başkanı Çiğdem Doğan, “Belediyemiz okul bahçemizdeki Atatürk büstünü, çeşmelerimizi, güvenlik kulübemizi ve banklarımızı onararak, ağaçlarımızı budadı. Başkanımıza okulumuza verdiği destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kendisinden okulumuzun yararına olacak bir kaç konuda daha ricada bulunduk ve bizi kırmayarak kabul etti. Efeler Belediyesi’nin desteğini her zaman yanımızda hissediyor ve görüyoruz” dedi.
“OKULLAR BAŞTACIMIZDIR”
Eğitim yuvası olan okullara desteklerinin her zaman süreceğini ifade eden T.C. Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, “Belediye olarak ilçemiz genelindeki okulların rutin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin yetiştiği okullarımız bizim baştacımızdır. Okullarımızın başvuları sonucunda makul görülen ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

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