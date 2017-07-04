YIPRANMIŞ SARI ŞERİTLER TEHLİKE SAÇIYOR

Görme engelli vatandaşlar için yapılan sarı çizgili yaya yolları tehlike saçıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler Ramazan Paşa Mahallesi güzergahında kaldırımlara yapılan sarı ve kabartmalı çizgilerin yıpranması ve aşırı kayganlaşması vatandaşların kayarak yaralanmalarına sebep oluyor.

Aydın Salı Pazarı’na pazar alışverişi için gelen özellikle yaşlı vatandaşlar ellerindeki pazar arabalarıyla bu yollarda yürümekte çok zorlandıklarını dile getirerek, yetkililerin bu soruna acilen çözüm bulmalarını istediler.

“Bizler bile bu yıpranmış yollarda yürümekte zorlanıyoruz, kimimiz farkına varmadan kayıp yaralanabiliyoruz, engelli vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri kazaları düşünemiyoruz bile.” şeklinde konuştular.

(GÜNER DOKUYUCU)