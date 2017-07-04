Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
04 Temmuz 2017
Efeler, Yaşam

YIPRANMIŞ SARI ŞERİTLER TEHLİKE SAÇIYOR

Görme engelli vatandaşlar için yapılan sarı çizgili yaya yolları tehlike saçıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Efeler Ramazan Paşa Mahallesi güzergahında kaldırımlara yapılan sarı ve kabartmalı çizgilerin yıpranması ve aşırı kayganlaşması vatandaşların kayarak yaralanmalarına sebep oluyor.
Aydın Salı Pazarı’na pazar alışverişi için gelen özellikle yaşlı vatandaşlar ellerindeki pazar arabalarıyla bu yollarda yürümekte çok zorlandıklarını dile getirerek, yetkililerin bu soruna acilen çözüm bulmalarını istediler.
“Bizler bile bu yıpranmış yollarda yürümekte zorlanıyoruz, kimimiz farkına varmadan kayıp yaralanabiliyoruz, engelli vatandaşlarımızın karşılaşabilecekleri kazaları düşünemiyoruz bile.” şeklinde konuştular.
(GÜNER DOKUYUCU)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Kuşadası’nda bayram önlemleri
Share

BENZER HABERLER

Adalet Yürüyüşü’nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu

Adalet Yürüyüşü’nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu

Aydın’da 44 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın’da 44 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

BİNDALLILAR 250 TL’DEN BAŞLIYOR

BİNDALLILAR 250 TL’DEN BAŞLIYOR

15 KİŞİLİK ERASMUS HEYETİNDEN VALİ VEKİLİNE ZİYARET

15 KİŞİLİK ERASMUS HEYETİNDEN VALİ VEKİLİNE ZİYARET

SICAKLAR VANTİLATÖR SATIŞLARINI PATLATTI

SICAKLAR VANTİLATÖR SATIŞLARINI PATLATTI

“AYDINLIK GELECEĞİMİZİN YANMAMASI İÇİN SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

“AYDINLIK GELECEĞİMİZİN YANMAMASI İÇİN SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Salı 07/04 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C.
Açık
Salı 07/04 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. Rüzgâr DKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5594

  • Euro

    4,0427

  • BIST

    101.208

  • Altın

    140,0482

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE