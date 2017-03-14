Yılmazköy İlkokulu’ndan Özakcan’a Teşekkür Ziyareti

Yılmazköy Mahallesi’nde bulunan Yılmazköy İlkokulu yöneticileri, okullarına yaptığı katkılardan dolayı feler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret ederek teşekkür ettiler.

Yılmazköy İlkokulu yöneticilerinin talebi üzerine okulda Efeler Belediyesi ekipleri tarafından bir dizi çalışma yapıldı. Yapılan çalışmaların ardından Okul Müdürü Fatih Mehmet İlter, Müdür Yardımcısı Yeşim Yılmaz, Okul Aile Birliği Başkanı Aytekin Dülger ve Yılmazköy Mahalle Muhtarı Şahin Can Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan’ı makamında ziyaret etti. Okula sağladığı katkılardan dolayı Başkan Özakcan’a teşekkür eden Okul Müdürü İlter, “Başkanımız, belediyemizin imkanları doğrultusunda taleplerimizi yerine getirdi. Çocuklarımız artık daha temiz ve çiçeklerle renklendirilmiş bir okulda öğrenim görecek” dedi.

Okullara yapılan yatırımların geleceğe yapılan yatırımlar olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Özakcan, “Öğretmenlerimiz okullarımızda geleceğimizin teminatı çocuklarımıza eğitim veriyorlar. Okullara yapılan her türlü yatırım, geleceğimize yatırımdır. İmkanlarımız ölçüsünde okullarımıza destek veriyor, öğrencilerimizin daha güzel şartlar altında eğitim almalarını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu. (İHA)