“YETİM VE ÖKSÜZ ÇOCUKLARIMIZ YALNIZ DEĞİLSİNİZ” PROJESİ SÜRÜYOR

Aydın Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanarak uygulamaya konan “Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz Projesi” kapsamında Amarbarcık Mahallesi’nde ikamet eden, eşini iki yıl önce kanserden kaybeden iki çocuk annesi Melek Avcı ziyaret edildi.

Ziyaret, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Aslan Başkanlığında, İl Jandarma Komutanlığı adına Yarbay Tarık Ubay, Aydın Büyükşehir Belediyesi adına Sosyal Hizmetler ve Huzur Evleri Şube Müdürü Osman İrik, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü adına Sosyal Hizmetler Uzmanı Gülşah Dalgıç, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Salih Dürek, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği adına Uzman Kifaye Aslan ve Ambarcık Mahalle Muhtarı Baytiyar Çoban’ın katılımıyla gerçekleşti.

37 yaşında kanser hastalığı nedeni ile vefat eden baba Ahmet Avcı’nın geride kalan eşi Melek Avcı ve iki evladı Emre Can ve Mehmet Yunus’a, “Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz Projesi” kapsamında görev alan müdürlükler tarafından aileye yapılan yardımlar ile ilgili olarak bilgiler verildi.

Ayrıca İl Halk Sağlığı Destek Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından ailenin büyük oğlu olan Emre Can’a bisiklet hediye edildi.

Ziyarette konuşan Vali Yardımcısı Abdullah Aslan; “Yetim ve Öksüz Çocuklarımız Yalnız Değilsiniz Projesi, her ay düzenli olarak seçtiğimiz yardıma ihtiyacı olan çocuklarımızla,onların problemleri ile hep beraber ilgileniyoruz. Bütün kurumlarımıza katkılarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum. Halkımızın dertleriyle sıkıntılarıyla biz yakından ilgilenmeye çalışıyoruz en azından gücümüz yetmezse yol göstermeye çalıyoruz.” dedi.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslan’ın konuşmasının ardından eşini kaybettikten sonra iki çocuğuyla yaşadığı evinin kendisine ait olduğunu fakat arsanın hazineye ait olduğunu, gerekli işlemlere başladıklarını ancak henüz neticelenmediğini bu konunun hızlandırılarak sonuçlanması için Vali Yardımcısı Abdullah Aslan’dan yardım talebinde bulunan Melek Avcı, kendilerine yardım eden herkese teşekkür etti.

Vali Yardımcısı Abdullah Aslan ise Melek Avcı’ya konunun takipçisi olacağının sözünü verdi.