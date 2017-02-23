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23 Şubat 2017
Efeler, Yaşam

YEDİ EYLÜL CADDESİ OTOPARKA DÖNDÜ

Aydın’ın Efeler kent merkezinde bulunan Yedi Eylül caddesi, son aylarda adeta açık otoparka dönmüş durumda.

Sürekli park ihlali yapılan caddeye, araç sahipleri otomobillerini sağlı sollu park ediyorlar.
Bu nedenle büyük araçların caddeden geçişinde sık sık sorunlar yaşanıyor.
Bu sorunlardan, kamu hizmeti veren araçlar da nasibini alıyor.
Çöp kamyonları gibi halka hizmet eden kamu araçları, görevlerini yapmakta zorlanıyorlar.
Ayrıca zaman zaman özel otomobillerin sürücüleri arasında da tartışmalar yaşanıyor.
Cadde, Efeler kent merkezinde otopark alanlarının yetersizliğinin en belirgin şekilde gözlendiği caddeler arasında yer alıyor.
Caddenin bir ucunun Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’na çıkıyor olması bir başka ayrıntı.
(FİLİZ DİNDAR)

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