Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
15 Eylül 2017
Efeler, Yaşam

Yaya geçidine park eden sürücüyü esprili not ile uyardı

Aydın’ın Efeler ilçesinde yaya geçidi üzerine aracını park ederek yayalara zor anlar yaşayan sürücü, bir sivil toplum örgütü başkanının aracının sileceğine bıraktığı esprili not ile uyarıldı.
Efeler ilçesinin en işlek noktası olan Adnan Menderes Bulvarında bir sürücünün yaya geçidine park edip gittiği kamyonet hem yayalar hem de diğer sürücülere zor anlar yaşattı. Saatlerce aynı yerde kalan aracı fark eden Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, sürücünün duyarsızlığına kayıtsız kalmadı.
Tepkisini yazıya döken Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir, sürücüyü uyarmaya çalıştı. Erdemir’in aracın sileceğine sıkıştırdığı “Tebrikler sayın sürücü. Aracınızı yaya geçidine park ederek örnek bir davranışta bulundunuz. Lütfen kazandığınız ödülü almak için Efeler Vergi Dairesi’ne başvurunuz. Saygılar” notu sosyal medyada da paylaşılınca yüzlerce kişi tarafından beğeni alıp paylaşıldı.
Yaya geçidinde saatlerce park halinde kalması nedeniyle çevre esnaf ve vatandaşların tepki gösterdiği kamyonet ceza kesilerek çekiciyle otoparka kaldırıldı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  MECLİSTE HEYKEL KRİZİ
Share

BENZER HABERLER

Dolandırdıktan yarım saat sonra yakalandı

Dolandırdıktan yarım saat sonra yakalandı

Aydın polisinden uyuşturucu operasyonları

Aydın polisinden uyuşturucu operasyonları

Aydın, Eylül’de yazı yaşayacak

Aydın, Eylül’de yazı yaşayacak

Nazilli’de motosikletli düğün konvoyu

Nazilli’de motosikletli düğün konvoyu

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SEPSİS EĞİTİMİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA SEPSİS EĞİTİMİ

Engellilerden Efeler Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

Engellilerden Efeler Belediyesi’ne teşekkür ziyareti

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Cuma 09/15 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C.
Açık
Cuma 09/15 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. Rüzgâr G ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,4398

  • Euro

    4,1131

  • BIST

    107.742

  • Altın

    146,3643

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE