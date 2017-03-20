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20 Mart 2017
Efeler, Güncel

YAŞLILAR HAFTASI KUTLANIYOR

Yaşlılara Saygı Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başlandı.
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 18-24 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeni ile Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne çelenk koydu.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törene; Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gönül Durukan ve  Aydın Huzurevi Sakinleri katıldılar.
Törende konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gönül Durukan; “Bakanlık  olarak ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi memnun etmek için çalışıyoruz, çalışacağız.” dedi.
Durukan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2016 yılına ilişkin “İstatistiklerle Yaşlılar” çalışmasının sonuçlarına göre, yaşlıların toplam nüfus içindeki oranının, 2012 yılında %7,5 iken geçen yıl ise %8.3’e yükseldiğini hatırlattı ve yaşlılık kavramının her geçen gün daha da önemli bir kavram haline geldiğini belirtti.
“BAŞARILI VE BAĞIMSIZ BİR YAŞLANMA HEDEFLENMEKTE”
Yaşlanmaya bakış açısının, yaşlıya bakım sağlamanın ötesinde, toplumla bütünleşme, kaybolan statü ve rollerin yeniden kazanımı, işlevlerin arttırılması, boş zamanların etkili değerlendirilmesini içerdiğini ifade eden Durukan; “Yaşlılık ile ilgili politikalar ve programlar, yaşam kalitesini ve genel sağlığı arttırmaya odaklanmaktadır. Üretken, başarılı ve bağımsız bir yaşlanma hedeflenmektedir. Başarılı yaşlanma, yalnızca sağlık yönünden değil, psikolojik ve sosyal yönden de, tam bir iyilik halinin varlığını işaret eden bir kavramdır.
Bireylerin başarılı bir biçimde yaşlanması, yalnızca bireysel özellikleriyle değil, toplumsal açıdan, kendilerine sağlanacak, psiko-sosyal, ekonomik ve fizyolojik yöndeki destek hizmetleriyle de yakından ilişkilidir.
Bu noktadan hareketle, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak ömrünün büyük bir kısmında topluma ve ülkesine hizmet vermiş olan büyüklerimizi memnun etmek için çalışıyoruz, çalışacağız.
Bu duygularla, tüm büyüklerimizin Yaşlılara Saygı Haftasını kutluyor, nice sağlıklı ve mutlu günler temenni ediyor, sevgi ve saygı sunuyorum.” dedi.
18-24 Mart arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası Aydın Huzurevi’nde düzenlenen programla devam etti.
(KUDRET CAN)

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